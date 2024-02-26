Те, кто придут на смену. Депутаты АрхГорДумы за неделю

Минувшая рабочая неделя для народных избранников столицы Поморья прошла под знаком очередной сессии. Итоги впечатляющие…

Но нашлось время и для дел повседневных.

Группа парламентариев, представляющих различные политические течения, провела традиционную экскурсию для школьников, интересующихся процессом законотворчества. К слову, в будущем году отмечается 240-летие с момента создания в Архангельске городской Думы. Приплюсуйте сюда 440 лет городу… чем не повод для настоящего урока истории?

Ученики 51-й школы поделились своими планами на будущее. Кто-о хочет стать адвокатом, кто-то моряком, кондитером, учителем… Седьмой класс, возраст выбора. В свою очередь депутаты рассказали о своих школьных мечтах, от которых разными путями пришли к законотворчеству. И так бывает.

51-я школа расположена в Северном округе Архангельска. Естественно, что ребят интересовали его проблемы и перспективы, например, появится ли там детское кафе или молодежный центр, когда закончится затянувшийся ремонт набережной, стоит ли ждать появления новых уличных спортплощадок. На всё были даны аргументированные ответы.

Председатель городской Думы Иван Воронцов:

- Городские депутаты на регулярной основе приглашают школьников и студентов на экскурсии в городскую Думу. Ребята могут «вживую» познакомиться не только с деятельностью представительного органа, но и встретиться с депутатами тех округов, где ребята сами живут со своими родителями. Напрямую спросить, задать свой вопрос и получить ответ «от первого лица».

Но, как известно, путь в будущее начинается с детского сада.

Городские депутаты пришли поздравить детсад «Подснежник» с 55-летием. «Возраст» значительный, не каждому дошкольному учреждению удалось пережить 90-е. Конечно, первые слова благодарности руководству учреждения за теплоту и стойкость.

Владислав Грачев:

- Ваше учреждение с радостью распахивает двери не одному поколению самых маленьких жителей нашего города – дошколятам, которых в «Подснежнике» очень любят и которым здесь уютно, тепло и комфортно, потому что работают в коллективе люди грамотные, творческие, инициативные, ответственные, а главное - любящие детей, воспринимающие их такими, какие они есть. Накопленный вами за эти годы богатейший опыт работы позволил создать в детском саду атмосферу доброжелательности, гармонии и добра, сформировать интересные традиции. А слаженный труд и педагогическое мастерство сотрудников - добиться превосходных результатов в воспитании подрастающего поколения.

Михаил Иванов:

- В этот знаменательный день желаем детскому саду оставаться таким же замечательным, уютным и теплым местом, куда с удовольствием и огромным желанием приходят дети, всем сотрудникам - здоровья, творческой энергии, успехов и благополучия, а воспитанникам – счастливого детства!

И еще один юбилей, теперь культурный. Библиотека им. Николая Жернакова, что в Октябрьском округе, открылась в 1944 году (тогда «Кузнечевская изба-читальня»). И пережила 80 очень непростых лет.

Сегодня культурное-просветительское учреждение может похвастаться книжным фондом в 27 122 экземпляров и посещаемостью в 42 тысячи человек.

От лица городского парламента Аркадий Порохвник:

- В наше время библиотека стала настоящим культурным, можно сказать, семейным очагом, куда всегда хочется приходить и узнавать что-то новое и интересное для архангелогородцев разных возрастов. Спасибо вам за создание такой радушной атмосферы и с праздником!

Увы, эта рабочая неделя закончилась страшной трагедией в Подмосковье. Слова скорби по погибшим и поддержки пострадавшим от Ивана Воронцова читайте здесь. - https://rusnord.ru/dayly/62930-predsedatel-arhgordumy-vyrazil-soboleznovanija-pogibshim-v-podmoskove.html.