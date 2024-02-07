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Учись парламентаризму смолоду . Депутаты АрхГорДумы за неделю

На минувшей короткой рабочей неделе народные избранники столицы Поморья не только принимали участие в мероприятиях, посвященных Дню защитника Отечества (хотя и не без этого), но и наставляли подрастающее поколение на путь истинный.

Так, руководитель фракции ЛДПР Мария Харченко провела экскурсию молодежи по кулуарам городского парламента, дав им посидеть на местах, с которых принимаются законы. Напомним, именно эта партия последовательно выступает за снижение избирательного возраста.

Мария Борисовна рассказала ребятам о том, как в 17–18 веках создавалась Дума, кто был ее первым руководителем, как выбирались участники и показала презентацию истории представительного органа, поделилась интересными историческими фактами о деятельности городской Думы.

Также депутат и школьники провели интерактивную игру, на которой выбрали судей, разделились на две команды, а затем через диспут отстаивали свою точку зрения.

О том, какой интерес проявляют к парламентской деятельности современные школьники и даже детсадовцы, вы узнаете из интервью с председателем городского парламента Иваном Воронцовым.

Рим Калимуллин («Единая Россия») на регулярной основе помогает учреждениям бюджетной сферы Майской Горки и округа Варавино-Фактория.

Так, сегодня заместитель председателя городской Думы посетил детский сад «Росточек» и вручил заведующей Антонине Патракеевой комплекты детских книг автора Е. В. Казакевич. К слову, Елена Владимировна не только сказочница, но и главврач больницы им. Семашко.

Рим Калимуллин:

По просьбе коллектива детского сада я привез комплекты детских книг на первую группу, и совсем скоро привезем книги для второй группы этого великолепного детского сада.

Днями Арктики закончится календарная зима в Научной библиотеке Северного Арктического Федерального университета. В организации мероприятий активное участие принимали и депутаты города.

Сергей Сорокин («Единая Россия»): 

- В этом году арктические Дни пройдут с 26 по 29 февраля. Для школьников, студентов и жителей города подготовлено более 40 мероприятий: это лекции, познавательные занятия, арктические квесты, экскурсии, показы фильмов, выставки и книжные обзоры.

С расписанием мероприятий можно ознакомиться здесь.

Спикер городского парламента Иван Воронцов поздравил архангелогородцев с Днем защитников Отечества:

- Этот праздник поистине всенародный. Мы чествуем всех, кто служил и служит Отечеству, сохраняет суверенитет и национальные интересы нашей страны, продолжает исторические традиции народа-победителя. В России военная служба всегда была делом чести, а российский солдат - примером отваги, самоотверженности и мужества. Отдельные и искренние поздравления - ветеранам Великой Отечественной войны, труженикам тыла, поколению, опаленному войной, защитившему нашу землю и отстоявшему нашу свободу. В этот день мы отдаем дань глубокого уважения всем, кто прошел суровую армейскую школу, чествуем тех, кто сегодня несет боевую вахту или только готовится вступить в ряды Вооруженных сил. Мы гордимся нашими земляками, которые честно выполняют свой гражданский долг в зоне специальной военной операции, продолжая лучшие традиции российского воинства. 

25 февраль 15:00 | : Горячая тема / Политика

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