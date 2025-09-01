Не устаньте отдыхать. Расписание выходных на 2026 год

В 2026 году россияне будут отдыхать с 1 по 3 и с 9 по 11 мая, следует из производственного календаря, принятого правительством РФ. При этом в феврале нерабочие дни продлятся с 21 по 23 число, а в марте — с 7 по 9.

Кроме того, по случаю Дня России россияне отдохнут с 12 по 14 июня. Также в 2026 году нерабочими будут 4 ноября и 31 декабря.

Выходные на Новый год и Рождество продлятся 12 дней — с 31 декабря по 12 января. Но если оформить отпуск на 29 и 30 декабря, то отдых начнется уже в субботу 27 декабря.

Кстати, экономисты советуют брать в 2026-ом отпуск в октябре… по деньгам выгоднее.