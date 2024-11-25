Большая шахматная игра Дональда Трампа

Наступил Новый 2025 год.

Мы хотим, чтобы этот год стал началом геополитического перелома в мире. Большие надежды возлагаем на нового президента США. Да-да, не удивляйтесь.

Просматривая наше ТВ, не перестаю удивляться его наивности в представлении прогнозов на следующий год. Одни догадки, загадки и обсуждения текущего положения, а так же россказни всяких там заморских шаманов.

Когда я увидел в студии одного из ТВ каналов известного телеведущего, «пригнанного» с Индии новоиспеченного мага и экстрасенса Пандит Сомнатх за весьма неплохие деньги, меня просто стало нехорошо (мягко говоря) - какой бред нам «вкатывают» в головы. Так пригласите меня, я вам тоже все объясню, но на другом уровне – стратегического анализа. А не на уровне средневекового «просветления», как все будет хорошо. Но стоить это будет раз в пятьдесят дешевле, чем вы заплатили за этого «гуру», за которым стоят такие же политические аналитики, так как сам он, я уверен, даже Россию не найдет на карте мира.

Однако я не вписываяюсь в формат нашей «пропаганды», поэтому, мне приходится довольствоваться только «интеллектуальным мнением», ОБЪЕКТИВНЫМ, которого нет нигде в нашем информационном пространстве, как я не искал.

Ситуация очевидна , как будут развиваться события , надо только подняться над сюжетом и тогда будет все видно.

Да и Бог с ним, лишь бы все было так, как я предполагаю.

Извините за цинизм , но политика вещь такая.

Мир станет другим.

Конфликт на Украине закончится. Америке это не выгодно.

Но не так все просто… Разница позиций конфликтующих сторон не заведет в тупик переговоры.. просто потому что их не будет.

Позиция России – накануне Нового года С.В. Лавров представил подход России однозначным — Денацификация и Демилитаризация Украины, юридическое оформление присоединенных территорий, разумеется, включая Крым - просто, конкретно и ясно. Вывод ВСУ из Курской области даже не обсуждается, они выводятся. Вот основа для для заключения мира.

Позиция Украины – вывод войск России с территории «Незалежной» на дату 24 февраля 2022. Возврат Крыма. Отказ от переговоров в случае непринятия этих требований.

Позиции неприемлемы даже для начала переговоров, не говоря о том, чтобы их начать.

Однако, Украина — пешка в «большой игре». Она существует, пока ей дают деньги Соединенные Штаты и Европа. Нормальной экономики и производства там нет. Значительная часть населения эмигрировала. Судьба государства зависит от денежных вливаний западной коалиции.

Для России с ее амбициями играть «последнюю скрипку в оркестре» явно не подходит. Тем более, что Украину сделали форпостом «антиРоссии», подготавливая ее с войной с Россией, накачивая оружием и деньгами. Подготавливая к созданию там военных баз США.

Однако и у России есть свое мнение…

Вот , что написал про это З. Бжезинский в книге «Большая шахматная игра» :

- Украина, новое и важное пространство на евразийской шахматной доске, является геополитическим центром, потому что само ее существование как независимого государства помогает трансформировать Россию. Без Украины Россия перестает быть евразийской империей. Без Украины Россия все еще может бороться за имперский статус. Но тогда она стала бы в основном азиатским имперским государством и, скорее всего, была бы втянута в изнуряющие конфликты с поднимающей голову Средней Азией, которая, произойди такое, была бы обижена в связи с утратой недавней независимости и получила бы поддержку со стороны дружественных ей исламских государств Юга. Китай, похоже, также воспротивился бы любого рода реставрации российского доминирования над Средней Азией, учитывая возрастающий интерес к недавно получившим независимость государствам этого региона. Однако если Москва вернет себе контроль над Украиной с ее 52-миллионным населением и крупными ресурсами, а также выходом к Черному морю, то Россия автоматически вновь получит средства превратиться в мощное имперское государство, раскинувшееся в Европе и в Азии. Потеря Украиной независимости имела бы незамедлительные последствия для Центральной Европы, трансформировав Польшу в геополитический центр на восточных рубежах объединенной Европы».

Извините, но Украине, как политической силе, здесь нет места.

В декабре 2021 года, накануне принятия решения о начале СВО ( я писал об этом в статье «Если завтра война»), Президент Путин беседовал с Байденом о разделе сфер влияния в восточной Европе как раз в духе послевоенных Ялтинско-потсдамских соглашений , давших Европе 75 лет мира. Разговор не дал результата, потому что философия геополитики Байдена не воспринимала такой подход.

Философия геополитики Байдена -

- стратегия - формировании новой Римской империи США и глобального доминирования в военной , политической и экономической сфере. «Расформирование» России до провинциального государства, без стратегических ядерных сил, снижение экономического потенциала Китая путем военного и экономического подавления его потенциала. Такая политика губительна для существования Америки, Европы и России, т. к. может привести к глобальному ядерному конфликту, в результате которого, Америки, Европы и России европейской просто не будет (см. Руснорд «Пятьдесят лет после ядерной войны»).

Данный тупиковый путь Трампом неприемлем, поэтому он выдвигает новый подход, который , конечно, не за Россию , а за США. Но философия его совершенно другая — отказ от глобального доминирования в стиле З. Бжезинского, которая, на его взгляд, губителен для самой Америки.

Давайте разберемся, что хочет Трамп, без прикрас. Поскольку и он не хочет сильной России, а только сильной Америки.

Философия геополитики Дональда Трампа -

Трамп понимает, чем может грозить Америке геополитика Байдена — уничтожением страны, он считает это безграничной глупостью, тупиком и «полным дебилизмом». Я сознательно не касаюсь в данном материале внутренних проблем Америки, хотя это очень важно для американцев. Гораздо больше, чем геополитика.

Главным противником Америки является Россия с ее ядерным потенциалом.

Трамп считает, что с Россией не надо идти на конфликт, надо с ней договориться, сделать Россию союзником. Во всяком случае временным.

Сегодня Россия является единственным государством в мире, которое способно уничтожить США в военном отношении. Наш ядерный потенциал сравним с американским. Хотя в экономическом отношении Россия даже в «подметки» Америке не годится - бюджет одного штата Калифорния сравним с годовым бюджетом России (не говоря уже о сравнении уровня жизни среднего американца со средним архангелогородцем). Поэтому война с блоком НАТО, без применения ядерного оружия, заранее проигрышное мероприятие (смотря наши каналы, особенно РЕН ТВ, диву даешься их подходу: с одной стороны — явная угроза Запада России, с другой — полное «шапкозакидательство» без учета реального соотношения сил).

Поэтому Трамп и готов закончить этот невыгодный конфликт на Украине и сделать Россию временным союзником в своих планах. Прежде всего, отодвинуть союз России и Китая, которого он считает более важным противником Америке. Как государство с огромным промышленным, людским и военным потенциалом, более серьезным , чем Россия, с которой надо закончить «раздрай», отодвинуть ее от конфронтации.

Украинский конфликт нужно как можно быстрее закончить, он противоречит глобальным интересам Америки на любых условиях. «Обессиливание» России в этом конфликте - фикция, Россия получает огромный потенциал в воинах, которые прошли войну, лишения и страх гибели. Таких воинов, способных на все, Америке не нужно, ей нужна слабая Россия.

США поспешили в конфронтацию с Россией, они не успели «трансформировать» российские элиты в свою пользу. Надо было еще лет 20 – 30 безвременья, пока бы это произошло, пока не пришло новое поколение элиты, которая была бы полностью продажной и подвержена американской культуре. Но это можно исправить, надо только не спешить. Российская элита, несмотря на специфические условия СВО, до сих пор привязана к Западу. Закончив конфликт в России, можно будет заключить «новый Потсдам», разделив мир на три сферы влияния между США, Россией и Китаем, вернув преференции доллару как мировой валюте и продолжить экспансию американской массовой культуры, образу жизни, потихоньку «привязывая» весь мир к стандартам Америки.

Америка начнет ассимиляцию мира со своих соседей — Мексики, Канады и Гренландии, сделав их своим штатами, не сразу, постепенно, «покупая» населения более высоким уровнем жизни, возможно выделяя крупный денежный бонус каждому гражданину из этих стран. Например — Трамп предложил купить Гренландию за 1 триллион 200 миллиардов долларов, ведь можно договориться, что каждому жители Гренландии выделяется из этой сделки по 100 миллионов долларов, а их там всего 57 000 человек.

Какие итоги референдума будут? Да 99 % населения - ЗА.

Конечно, для Америке это будет очень выгодная сделка, ведь доллары можно напечатать сколько угодно, аи богатый потенциал этой территории окажется у США. Причем без единого выстрела.

Соединенные Штаты — это не национальное государство, в отличии от России, оно не имеет идеологии. Суть американского образа жизни — выгода, прибыль .

Я не исключаю даже такого варианта, что Трамп может предложить России и США объединиться в одно государство, по алгоритму Гренландии, сняв тем самым сразу три глобальные проблемы — невозможность глобальной ядерной войны, ресурсы России и глобальное лидерство в северной полушарии.

Как Вам такой сюжет ? Нестандартно?

Но вполне вписывается в логику Дональда Фредовича Трампа, причем все в национальных интересах Америки.

Вернемся к завершению не нужного Америке конфликта на Украине.

Первое , что сделает администрация Трампа по Украине — финансовый аудит, проверка всех денежных вливаний. Если вы спросите у любого бухгалтера, что можно ожидать от такой проверки — да, нарушения будут выявлены обязательно.

Это будет причиной для расследования, а до конца результатов — заморозка всех вливаний, причем немедленно.

Второе, ускоренная агрессивность Украины , с разрешения администрации Байдена (Руснорд «Последний плевок Байдена») и непонятное молчание Трампа — это тоже продуманный ход: «дегуманизация» политического режима на Украине и придание ему характеристики как террористический. Политические убийства на территории РФ, пуск ракет по мирным городам России, агрессии в Курске (большая политическая ошибка Зеленского, с ее началом термин «агрессия России против Украины» теряет логический смысл).

Вот вам и база поддержать предложения, высказанные Лавровым.

А что Евросоюз ?

Сначала займет выжидательную позицию — посмотрит, что будет. Хотя растущие экономические трудности и явное недовольство некоторых стран политикой Зеленского будет молчаливой поддержкой позиции Трампа. Особенно после ожидаемых 23 февраля парламентских выборов в ФРГ и прогнозируемой победой «Альтернативы для Германии» с ее антиукраинским подходом.

Завершения боевых действий на Украине будет означать политический конец Зеленского, ему никто этого не простит. Националисты - сдачи позиций в Малороссии и Крыму, народ — бессмысленных колоссальных жертв и по сути развал экономики и государственности. Особенно , когда западные соседи — Венгрия, Словакия и Польша скажут все , что они думают и хотят.

Зеленскому придется бежать и просить политического убежища, если успеет вовремя, не успеет — ждет судьба Муссолини.

Будет ли все происходить так или по другому, покажет время, но в эти Рождественские праздники так хочется мира и добра в Новом году.

Михаил Скоморохов