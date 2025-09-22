"Пришла зима - готовь ТЭК и ЖКХ"

Вверх
На 21-й сессии народные избранники заслушали доклад Николая Худякова, директора департамента городского хозяйства Администрации Архангельска, о готовности объектов ТЭК и ЖКХ города к работе в осенне-зимний период 2025-2026 годов. 

 Данный вопрос более подробно депутаты рассмотрели на профильной комиссии по вопросам городского хозяйства и экологии. 

 Общий объем финансовых средств, направленных на подготовку к отопительному сезону 2025-2026 годов из всех источников, составил 2,4 миллиарда рублей. Благодаря своевременной организации мероприятий и благоприятным погодным условиям, отопительный период начался в установленные сроки: с 16 сентября в учреждениях социальной сферы и с 18 сентября – в жилищном фонде.

 Благодаря совместным усилиям городских властей, ресурсоснабжающих организаций и подрядчиков, город успешно получил Паспорт готовности от Ростехнадзора на предстоящий зимний сезон.

 ПАО "ТГК-2" в рамках инвестиционной программы выполнило реконструкцию теплотрасс на просп. Обводный канал, ул. Советской и ул. Шубина. ООО АГТС" в 2025 году провело реконструкцию четырех участков тепловых сетей в Северном территориальном округе и центрального теплового пункта.

 Депутаты в ходе обсуждения задали ряд предложений и замечаний.

 Так, депутат Максим Хохулин затронул тему затягивания работ по реконструкции теплотрассы на пр. Обводный канал и огромного количества дефектов на тепловых сетях по пр. Дзержинского и ул. Касаткиной, из-за чего снижается качество теплоснабжения большого количества потребителей.

 "В мае текущего года ПАО "ТГК-2" в своем докладе анонсировали большой объем работ в текущем году на тепловых сетях в Соломбале. Какие работы проведены?" - обратился с вопросом народный избранник Алексей Бельков. Как ответил Николай Худяков, основные работы подрядчик осуществил, но,некоторые работы будут продолжены в следующем году.

 Как сказал народный избранник Илья Жердев, в следующем году стоит учесть своевременную доставку дров до жителей на островных территориях. «А то получится, как в этом году на о. Бревенник, доставку дров должны были начать с 1 ноября, а начали только с 17-го числа», — акцентировал внимание Илья Константинович.

 Тему обращений жителей округа Варавино-Фактория по проблемам теплоснабжения поднял зампред городской Думы Рим Калимуллин.

 «Много жалоб на качество отопления и горячего водоснабжения поступает от жителей домов по ул. Почтовый тракт, 30, корп. 1 и 30, корп. 2, так как дома конечные. Что планируется сделать для улучшения?» — обратился Рим Мукамилевич к спикеру вопроса. Как отметил Николай Худяков, сейчас все необходимые работы делаются, и в следующий отопительный сезон проблем быть не должно.

 В то же время зампред городской Думы Владимир Хотеновский отметил шаги городской власти по улучшению теплоснабжения на Левобережье. Речь идет о модернизации и строительстве новых локальных котельных, которые повлияют не только на теплоснабжение, но и на экологическую составляющую.

 Значимость ввода 4-го вывода Архангельской ТЭЦ высказал председатель комиссии по вопросам городского хозяйства и экологии городской Думы Михаил Иванов:

 - Строительство четвёртого вывода Архангельской ТЭЦ в городе Архангельске является важным шагом в развитии энергетической инфраструктуры региона. Этот проект позволит значительно повысить надежность и эффективность теплоснабжения, что особенно актуально в условиях суровых климатических условий Северо-Запада России. 

 Новый вывод обеспечит дополнительную мощность, что поможет удовлетворить растущие потребности населения и промышленности в тепле и электроэнергии. Это особенно критично в свете увеличения числа жилых комплексов и промышленных объектов.

 Кроме того, реализация данного проекта создаст новые рабочие места как на этапе строительства, так и в процессе эксплуатации, что положительно скажется на экономике региона.


03 декабрь 14:44 | : Горячая тема / Политика / Экономика

