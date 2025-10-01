Городские депутаты выдали Архангельску паспорт

Городские депутаты заслушали информацию о готовности объектов ТЭК и коммунальной инфраструктуры Архангельска к предстоящему отопительному сезону.

На заседании комиссии по вопросам городского хозяйства и экологии Архангельской городской Думы под руководством депутата Михаила Иванова была представлена подробная информация о подготовке объектов топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства города к работе в осенне-зимний период 2025-2026 годов.

Основные задачи и их выполнение:

В ходе подготовки к предстоящему отопительному сезону были успешно решены ключевые задачи:

- Жилищный фонд: К 1 сентября полностью подготовлены 5 100 единиц жилья.

- Аварийный запас: Сформирован необходимый аварийный запас материально-технических ресурсов к установленному сроку – 1 сентября.

- Топливные запасы: К 1 октября созданы достаточные запасы топлива на источниках теплоснабжения.

- Объекты теплоснабжения: К 1 ноября завершена подготовка отопительных котельных, тепловых сетей и центральных тепловых пунктов.

- Электросетевое, водопроводное и канализационное хозяйство: К 1 ноября объекты этих систем также полностью готовы к работе.

Народные избранники Михаил Иванов и Алексей Бельков задали вопрос про обеспечение топливом островные территории. В ответе Николая Худякова, директора департамента городского хозяйства городской Администрации, прозвучало о полном завозе всего необходимого.

Финансирование и начало отопительного периода:

Общий объем финансовых средств, направленных на подготовку к отопительному сезону 2025-2026 годов из всех источников, составил 2,4 миллиарда рублей. Благодаря своевременной организации мероприятий и благоприятным погодным условиям, отопительный период начался в установленные сроки: с 16 сентября в учреждениях социальной сферы и с 18 сентября – в жилищном фонде.

Новые правила и оценка готовности:

С 1 марта 2025 года вступили в силу новые Правила обеспечения готовности к отопительному периоду и порядок проведения оценки, утвержденные приказом Минэнерго России. В соответствии с ними, проведена оценка готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций, все они получили паспорта готовности. В настоящее время, с 15 октября по 14 ноября, проводится оценка готовности города в целом, документы для проверки представлены в Ростехнадзор.

Заместитель Главы города Михаил Иванов сообщил, что благодаря совместным усилиям городских властей, ресурсоснабжающих организаций и подрядчиков, город успешно получил Паспорт готовности от Ростехнадзора на предстоящий зимний сезон.

Модернизация и строительство объектов:

В межотопительный период завершено строительство новой блочно-модульной газовой котельной мощностью 20,8 Гкал/ч в пос. Талажский Авиагородок, которая уже запущена в работу.

В рамках повышения надежности системы теплоснабжения города Архангельска ООО "ТЭПМО" реализует мероприятия по переводу на природный газ четырех источников: по ул. Севстрой, д. 3, корп. 1; ул. Аллейная, д. 20, стр. 2; ул. Дрейера, д. 1, корп. 4; и ул. Зеленец, д. 57, стр. 3. Котельные по ул. Аллейная и ул. Дрейера уже введены в эксплуатацию.

АО "АТГК" в 2025 году проводит перевод на природный газ трех источников: по ул. Таёжная, д. 19, стр. 1; Лахтинскому шоссе, д. 20, стр. 1; и в Зеленоборском промузле, стр. 19. Ввод этих объектов в эксплуатацию запланирован на 2025-2026 годы.

Кроме того, за счет средств специального казначейского кредита завершается строительство двух пеллетных котельных по ул. Постышева и ул. Лермонтова, их ввод в эксплуатацию также ожидается в 2025-2026 годах.

Реконструкция тепловых сетей:

ПАО "ТГК-2" в рамках инвестиционной программы выполнило реконструкцию теплотрасс на просп. Обводный канал, ул. Советской и ул. Шубина. ООО АГТС" в 2025 году провело реконструкцию четырех участков тепловых сетей в Северном территориальном округе и центрального теплового пункта.

Депутат Ксения Корюкина обратила внимание на своевременную подготовку жилого фонда в центре города. Она также подняла вопрос о необходимости информационных стендов и оповещения жителей о технических работах на объектах ТГК-2.

Проблему бесконечного проведения тех работ по пр. Обводный канал обратился и депутат Александр Гурьев.

Депутаты Аркадий Пороховник и Алексей Бельков подняли вопросы своевременного благоустройства и работ на объектах в Соломбале. «Нам говорили, что часть работ оставлена на осень, всё будет сделано, сегодня уже начало зимы, и полного понимания по приведению в порядок ряда объектов в Соломбале нет», - отметили народные избранники.

Между тем, в целом по подготовке города к отопительному сезону резюмировал ведущий заседание комиссии Михаил Иванов.

«Городские власти и ресурсоснабжающие предприятия успешно справились с поставленными задачами по подготовке к отопительному сезону, обеспечив надежную работу городской коммунальной инфраструктуры в предстоящий период. Надеемся, что текущий отопительный сезон пройдет без существенных сбоев. Депутатский корпус будем за этим пристально следить», - подытожил Михаил Сергеевич.