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Дмитрий Морев отдает должное труду молодых педагогов

Глава Архангельска рассказал о намерении привлечь в школы и дошкольные учреждения города молодых специалистов, в том числе, иногородних:

- В Архангельске 100 молодых специалистов впервые начали свою педагогическую деятельность в новом учебном году. Их них 76 - в школах города, 20 - в детских садах и 4 - в учреждениях дополнительного образования.

 Успешно работает муниципальная программа привлечения иногородних педагогов. Возмещение затрат до 10 тысяч рублей в месяц на аренду жилья – это один из способов наполнить новыми кадрами наши образовательные учреждения. В 2022 году денежной компенсацией аренды жилья воспользовался 51 педагог. А на сегодняшний день на эту меру поддержки претендует уже 91 специалист.

 В 2023 году мы увеличили ежегодную выплату молодым педагогам. В течение трех лет после устройства на работу они получают по 26 тысяч рублей. Например, в 2022 году выплату получили свыше 200 педагогических работников.

 Архангельск успешно сдал «экзамен» по формированию штата самой большой в регионе школы в округе Майская горка. С 1 сентября в школе № 7 имени В.Н. Булатова работает 60 педагогов, из которых 5 впервые вышли к доске в качестве учителей.

 В школах и детских садах организована система наставничества, чтобы помочь начинающим учителям и воспитателям проявить себя с первого года работы. Добро пожаловать в сообщество педагогов Архангельска!

20 сентябрь 15:37 | : Экономика

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