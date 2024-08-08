Дмитрий Морев доложил о готовности школ к 1 сентября

И это тоже входит в обязанности первого лица города:

- В образовательных учреждениях города трудится почти пять тысяч специалистов: 2338 учителей, 2226 воспитателей и 163 педагога допобразования.



Сегодня в эту сферу активно привлекаем начинающих специалистов. Развита система наставничества, которая помогает учителям в первые годы работы. При школе №17 создан Совет молодых педагогов. 20 опытных и активных специалистов поддерживают начинающих, мотивируют участвовать в образовательных проектах и конкурсах.



Со стороны администрации тоже помогаем молодым педагогам. Действует система финансовой поддержки иногородних учителей, желающих работать в школах Архангельска. А для молодых специалистов предусмотрена ежегодная выплата.



Школы готовы принять новых педагогов: открыты вакансии для учителей-предметников (математики, русского языка и начальных классов), а детские сады — воспитателей.