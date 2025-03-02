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Архангельск ждет педагогов из других городов

Муниципальная программа привлечения иногородних педагогов получила дополнительное финансирование. Подробности от градоначальника областной столицы Дмитрия Морева:

- С 2022 года мы ввели новую меру поддержки для учителей и воспитателей, которые переехали в наш город и трудоустроились на полную ставку. Возмещаем затраты на аренду жилья до 10 тысяч рублей в месяц. Сейчас можно с уверенностью сказать, что этот подход для решения задачи по наполнению новыми кадрами садиков и школ оказался эффективным.

Если в первый год программы компенсацией воспользовался 51 педагог, то в 2024 заявления поступили уже 147 учителей и воспитателей. В году текущем ожидаем еще больше.

Лидеры по привлечению педагогов из других городов и районов – школы № 11, № 7 и № 9, а также детские сады «Сиверко», «Радуга» и «Веселые звоночки». Чаще всего это учителя начальных классов и физкультуры, а также воспитатели – выпускники архангельского педколледжа.

Интерес к этой мере поддержки растет, поэтому мы предложили увеличить средства в бюджете еще на 3 млн рублей. А ранее уже предусмотрели почти 11 млн. Депутаты городской Думы решение согласовали: будем продолжать кадровую работу в образовательных учреждениях.


20 март 15:16 | : Политика / Экономика

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