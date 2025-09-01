Вверх
Архангельский парламент увековечил юного героя войны

На прошедшей сентябрьской сессии городской Думы народные избранники приняли решение об установке доски мемориального значения Саше Ковалёву.


 Доска будет установлена на фасаде одного из домов по ул. К. Маркса, где жил он с семьей. С данной инициативой обратился ГАУ «Региональный центр патриотического воспитания и подготовки граждан (молодёжи) к военной службе».

 Александр прошел через непростые испытания с детства. После Соловецкой школы юнг его направили на Северный флот, на эсминец «Громкий». Затем он попал в бригаду катеров мотористов на ТКА-209. 9 мая 1944 года, исполняя свой долг перед Родиной, Александр погиб. Награжден орденами "Красная Звезда" и "Отечественная Война 1 степени". Его образ стал символом мужества целого поколения юнг военно-морского флота. Многие из них навсегда остались верны морю.

 «Мы обязаны помнить и чтить героев, которые отдали свои жизни за Родину. Установка мемориальной доски — это не только дань уважения, но и важный шаг в патриотическом воспитании молодёжи. Мы должны передавать из поколения в поколение память о тех, кто защищал нашу страну», — прокомментировал городской депутат Александр Гурьев.


24 сентябрь 12:09 | : Политика

