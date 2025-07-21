Вверх
«СВО не молодит». Война и мiр Георгия Гудим-Левковича

Он вернулся из девятой поездки в зону СВО. Как обычно, в качество военного корреспондента сопровождал гуманитарную миссию «Ангелов фронта», везущую бойцам из Поморья посылки с малой родины. Не только конфеты-пряники (хотя и они есть), но дроны, автотехнику, медицинские материалы.

 Я обратил внимание, Георгий с каждой поездкой меняется внешне и не в лучшую сторону, всё больше морщин и седины в голове. И в глазах то знание, без которого легче было бы жить. Мой собеседник вздыхает:

 - Что поделаешь, война никого не молодит. Даже если ты не участвуешь в боях, а находишься рядом. Бойцы часто говорят, что никто отсюда не возвращается таким, каким пришёл.

 Я понимаю, сам испытал нечто подобное после армейской спецкомандировки… но мне тогда было двадцать, а тут человеку за полтос.

 - Что-то поменялось в ощущениях, в восприятии происходящего? – интересуюсь.

 - Конечно. Сам удивляюсь, но военное там стало отходить на второй план. А грань между войной и миром обостряется. Нет, не тот мир имею в виду, когда пушки молчат. Помнишь, у Льва Толстого в оригинале его бессмертный роман назывался «Война и мiр». Именно такое написание. Наш матёрый человечище, сам прошедший через спецоперации ХIX века, подразумевал под мiром общество, ни больше, ни меньше. Идёт четвёртая осень войны, и все мы меняемся, даже те, кто в тылу.

 - Говоря об обществе, ты намекаешь на интервью некой мадам, буквально взорвавшей информационное поле?

 - Понимаешь, там ты просто выпадаешь из этого поля, не до того. Возвращаешься… а в телевизоре эта мадам, точнее, обсуждение её слов, эскапад в адрес страны и нас. А ты только отвёз в зону боестолкновений мотоцикл, который передал 88-летний архангельский пенсионер. Я с уважением могу относиться к открытой позиции неприятия происходящего, но не приемлю фиги в кармане. Особенно это касается людей, которые считают себя политиками и даже лидерами общественного мнения – они должны определиться. Иначе у ребят, кто там, появляется ощущение неприкрытой спины.

 - Ты имеешь в виду, что время полутонов закончилось?

 - Именно. Причём, как ты, наверное, помнишь, в полутонах главный цвет – серый, что часто непонятно даже «мастерам культуры». И время эзопова языка тоже кончилось. Потому что из того интервью ясно следует – вчерашняя примадонна ждёт смены власти. Но и ажиотаж вокруг её избыточен, как только в официальном телевизоре заговорили о том, что сказала певицы, даже ругая и критикуя её слова, у интервью сразу 10 млн просмотров.

 - А то, что в Дзене люди массово рвут на себя волосы из-за того, что еще недавно пели её песни и прочих иноагентов в застольях?

 - Тоже не от большого ума… причём тут песни? Эти люди не родились с фигой в кармане, моральная трансформация произошла гораздо позже и не исключает врождённого таланта. Ну их, давай тебе лучше про собак расскажу. 

 И Георгий рассказал, что там, «за лентой», собаки и кошки – лучшие психотерапевты, помогают бойцам выходит из стресса. И показал фотографию, где фронтовая собака лижет ему лицо, как бы благодаря за внимание к своему хозяину, у которого он только что брал интервью.

 - Собака архангельская, приехала вместе с хозяином на СВО два с половиной года назад, хозяйка в тот день как раз забирала её «на дембель». 

 - Давай ближе к боевым действиям. Что можешь рассказать?

 - Про Купинское направлением, операцию «Труба 3». Такого ни в одном кино не увидишь – бойцы идут по канализационной трубе в тыл противника. Идут 2 суток, поверхность вся обстреливается. И потом 2 суток идут обратно… я не представляю, как они выдерживают. Были в 1-й Славянской бригаде, созданной ещё в 2014-м, там много наших земляков. За это время воспитали в коллективе 8 Героев России, об орденоносцах уже и не говорю. Познакомился там с архангелогородцем, у него позывной – «Еврей». Смешно? Для них обычно, там совсем другое восприятие подобных вещей. Почему не «Еврей», если есть «Удмурт» и «Бурят»? В боевой обстановке штампы не работают.

 - У тебя там много встреч…

 - Не то слово. Мотоцикл от ветерана, о котором я уже упоминал, передали архангелогородцу с позывным «Буц». Я такой правильной литературной речи от журналистов редко слышу, а он в мирное время рядовой железнодорожник, и при этом образчик внутренней интеллигентности. К тому, с чего начали разговор – пообщался с советником по воспитанию 49-й школы, ушедшим добровольцем. Он о себе сказал – «я вернусь совсем другим». Возможно, и жизнь придётся начинать с чистого листа.

 Ещё мой визави рассказывает о сыне преподавателей Архангельского колледжа культуры, который передал на фронт свой квадрокоптер, любимую игрушку. Брали с сомнением, отдали бойцу с позывным «Арлекин»… он так благодарил мальчика. Оказалось, очень нужная вещь для разведывательных целей. А казалось бы маленькая птичка…

 - Извини, Георгий, - перебиваю, - я всё думаю о бойцах из канализационной трубы, представляю, какими возвращаются из такого рейда. И где потом приводят себя в порядок?

 - Возвращаются в комфорт.

 И я слушаю подробный рассказ о «военных городках» под землёй, построенных по старой технологии «землянка наша в три наката», то есть, из брёвен и земли. Там кухня на 300(!) человек, казарма, прачечная, помывочная… всё на автономном обеспечении. Даже «ленинские комнаты» есть… или как они теперь называются?

 - Поэтому там очень нужны пиломатериалы и мобильные пилорамы, - объясняет бывалый спецкор. – Что-то мы доставили с «Ангелами фронта», но туда, сколько не привези, всё мало будет. К слову, мы побывали в пустом таком подземном пункте временной дислокации, бойцы как раз ушли в рейд. Чуть не заблудился в их коридорах. 

- О чём говорят бойцы «на привале»?

 - Все говорят о семьях, о доме.

 - А о том, когда и чем закончится СВО?

 Повисла минута молчания.

 - Все представляют контуры мира, который обязательно наступит. Но только после обязательного разрешения всех проблем, из-за которых всё это началось.

 - Через переговоры, о них сейчас столько разговоров? 

 - Моё мнение – всё решится на поле боя. Без нашей Победы не будет и мира. Нельзя оставлять Украину с клоуном-президентом, играющим причинным местом на пианино, это будет постоянный источник повышенной опасности. 

 – Клоун клоуну рознь. Если вспомнить того же Рейгана… 

 - А вот не надо путать КВН с Голливудом!

 - Лучшей точки в разговоре не придумаешь.

Леонид Черток

18 сентябрь 09:00 | : Горячая тема / Политика

