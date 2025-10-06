Пожиная плоды. Депутаты АрхГорДумы за неделю

На минувшей рабочей неделе народные избранники столицы Поморья трудились аки пчелы в период сбора меда. Вот лишь несколько эпизодов их деятельности (специально отобраны наиболее приятные моменты).

Как мы уже писали, в Архангельске прошел конкурс уличной (некоторые называют ее «наскальной») живописи «ПоморСтиль». Тот самый случай, когда молодежное увлечение росписью стен надо направить в позитивное русло. Пришло время награждения…

Так, в этом году лауреатом прикольного конкурса стал Александр Волков, жюри приятно удивили его «По мотивам сказок Степана Писахова». Награждение прошло на оформленной художником площадке в Цигломени по ул. Лочехина, д.7, стр.1. Объект находится рядом с детским садом №123 "АБВГДейка".

Несколько теплых слов сказала представитель городского парламента Наталья Братина:

- Мы очень рады видеть талантливых художников, которые создают яркие и запоминающиеся арт-объекты для жителей нашего города. Благодарим Александра Ильича за его творчество и вклад в фестиваль «ПоморСтиль». Особенно приятно, что этот объект появился прямо напротив детского сада. Дети могут изучать творчество Степана Писахова, задавая любопытные вопросы, что способствует их развитию.

Сам художник тоже не стоял молча:

- Я очень рад получить награду на фестивале «ПоморСтиль». Это для меня большая честь. Создание арт-объектов — это возможность выразить свои мысли и чувства через искусство. Я надеюсь, что мои работы приносят радость жителям Архангельска.

Напомним, что фестиваль проходит по инициативе главы города при поддержке Архангельской городской Думы и в будущем обязательно придет в ваш округ.

Архангельск, а вместе с ним и городская Дума, активно готовятся к отцовскому форуму «Воспитание – дело мужское». Его задача - объединить активных отцов, экспертов в области педагогики и психологии, а также представителей общественных организаций для обсуждения актуальных вопросов воспитания и поддержки семьи.

В программу форума входят пленарные заседания, панельные дискуссии по теме, обмен личным опытом, Обсуждение роли отца в современном обществе.

Архангельский депутат Михаил Орлов, сам многодетный отец, рассказал о роли отца в воспитании (а не только в добыче пропитания):

- Особенно важно обсуждать эти темы в современном обществе, когда семья и традиции играют ключевую роль в формировании личности и будущем ребенка. Уверен, форум станет площадкой для живого обмена мнениями и вдохновит многих мужчин быть активнее и внимательнее в воспитании своих детей.

Его поддержал коллега и тезка Михаил Иванов:

- За круглым столом мы обсудим, как минимизировать воздействие на молодежь негативных внешних факторов, таких как цифровая среда, буллинг, различные виды зависимостей и многое другое! Приходите! Будет интересно.

Действо начнется 17 октября. Регистрация на форум уже открыта: clck.ru/3PTfgj.

Ну, а вечный труженик Алексей Бельков участвовал в приёмке работ по устройству пункта временного накопления (ПВН) в Соломбальском округе на Хабарке. Этот важный проект направлен на решение проблемы временного хранения мусора в посёлке в период осенней и весенней распутицы.

В ходе рабочей поездки с заместителем главы округа народный избранник также посетил дом по адресу Приморская, 5. Осмотрели состояние входной группы и мостков. С управляющей компанией, обслуживающей дом, договорились о сроках ремонта. В ближайшие дни специалисты приступят к выполнению работ.

Алексей Бельков:

- Благодаря конструктивному взаимодействию всех заинтересованных сторон — жителей, общественников, регоператора, администрации округа и города — нам удалось решить этот важный вопрос. Хочу выразить благодарность главе города Дмитрию Мореву и председателю Архангельской городской Думы Ивану Воронцову за их поддержку и внимание к проекту. Также хочу поблагодарить исполнителя работ за ответственный подход.