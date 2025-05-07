Даешь, молодежь! Депутаты АрхГорДумы за неделю

На минувшей рабочей неделе народные избранники столицы Поморья, помимо сессии, сделали много полезного во благо жителей любимого города.

Так, на заседании профильной комиссии депутаты обсудили меры поддержки молодых людей и перспективы организации деятельности молодежных советов.

Председатель комиссии Наталья Братина напомнила присутствовавшим, что статус молодого человека в стране – до 35 лет. По ее словам, в нашем городе динамично развивается молодёжное движение: активисты 14–20 лет регулярно участвуют в мероприятиях, форумах, инициативах. Эта энергия заряжает и меняет город! Но есть и другой тренд: поколение 18–35 лет в общественной жизни заметно менее активно, их представительство в молодёжных советах остаётся низким. Последнее не удивительно, это, как раз, тот возраст, когда молодые люди делают финансовый задел на всю оставшуюся жизнь. Сюда же входит и получение высшего образования. А еще самое время любить и создавать семьи.

Вот и Мария Харченко, городская звезда ЛДПР, акцентировала внимание на проблеме, , почему молодежь старше 20 лет не проявляет интереса к молодежным советам:

- Возможно, это связано с отсутствием ярких органов молодежного самоуправления или нехваткой дополнительной мотивации. Также надо вернуть практику, что когда молодые люди побеждают в конкурсах и получают дипломы, то дополнительно размещать на билбордах города фото лучших активистов. Также очень хорошо себя показала практика молодежного лидера как дублер Главы города.

Мудрый спикер городского парламента Иван Воронцов считает, что не все потеряно:

- Если сравнить, что было пять лет назад и сейчас, то сделано очень много. Создана «штаб-квартира» молодежной среды — МБУ «Молодежный центр», в каждом округе на более новый, качественный уровень выведена работа молодежного совета, есть свои лидеры, реализуются множество мероприятий среди школьников, проводятся крупные общегородские молодежные мероприятия. Увеличено финансирование и создана отдельная структура в самой городской администрации по работе с молодежью. Позитивные движения мы все прекрасно видим. Сейчас самое главное, нам всем вместе надо сделать так, чтобы молодежь оставалась в округах, развивалась и была еще больше востребованной. Вот это самое главное.

Итоги встречи резюмировала Наталья Братина:

- Наша цель — услышать молодежь, понять, что для них важно, и помочь им проявить себя.

Депутат Вячеслав Виривский вместе с активистами экологического движения посети приют для бездомных животных «Милосердие».

В приюте возводят новые вольеры для обитателей из «Доброго дома». Волонтеры с радостью помогают в этом важном деле. К ним присоединился и народный избранник.



Они также с удовольствием погуляли и пообщались с собаками. Каждый питомец в приюте уникален и по-своему очарователен. На зоосубботнике прошел мастер-класс «Полезные подарки». Волонтеры своими руками изготовили игрушки из старой одежды. Эти игрушки передали в приют. Их можно использовать или продать на ярмарке. Деньги от продажи пойдут на содержание собак.

Владислав Вирийский:

- Надеюсь, что у каждого из них скоро появится семья!

А еще депутаты приняли участие в награждение победителей детского конкурса рисунков на тему юбилея Победы.

Всего на конкурс поступило более 500 работ! Жюри стояло перед очень сложным выбором, ведь каждая работа наполнена искренними эмоциями, теплом, желанием сохранить память о Великой Победе.

С полным списком лауреатов можно ознакомиться здесь.

Наталья Братина:

- Спасибо каждому участнику и наставнику за ваш труд, креативность, чуткость и неравнодушие! Только благодаря вашим усилиям память о Великой Победе живет и передается дальше.