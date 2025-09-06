Вверх
Картинки осени. Депутаты АрхГорДумы за неделю

На минувшей рабочей неделе народные избранники столицы Поморья приняли участие в культурных акциях, несущих долгосрочную пользу городу на Северной Двине.

Так, в Архангельске второй год проводится фестиваль уличного искусства (стрит-арт) «ПоморСтиль». В этом году он охватывает и отдалённые округа города: Маймакса, Соломбала и Исакогорка, где появятся новые арт-объекты. В этом году художники подарят жителям Архангельска пять красочных арт-объектов. Все при поддержке Администрации города и городского парламента.

Депутат Наталья Братина:

- Проект уже два года поддерживает талантливую молодёжь и способствует развитию легального уличного искусства.

Художники фестиваля отражают в своих работах историю, природу и культуру северного края. В этом году участие приняли и иногородние мастера, что стало новой особенностью проекта. Один из участников, Андрей Черней, завершил работу на объекте в Соломбале под названием "Зарево родного края" и получил денежный сертификат для повышения мастерства.

Депутат Сергей Сорокин:

- Работы, представленные на фестивале, — это не только отражение красоты нашего края, но и возможность для художников выразить свою индивидуальность и творческий потенциал. Они создают произведения, которые вдохновляют и радуют горожан, вносят в нашу жизнь яркие краски и незабываемые впечатления.

Также городские парламентарии приняли деятельное участие в открытии литературного арт-объекта, который обязательно станет знаковым для культурной жизни столицы Поморья. 

Скульптурная группа, олицетворяющая историческую память – фактически иллюстрация к книге Евгения Коковкина «Детство в Соломбале». «Соломбальские мальчишки» изображают детей, играющих на улицах старинного округа, славящегося уникальной архитектурой и атмосферой. Скульптура выполнена с большим вниманием к деталям и отражает тепло и радость архангельского детства.

Председатель АрхГорДумы Иван Воронцов:

- Особая благодарность – всем, кто помог воплотить эту смелую идею. Здесь есть вклад скульптора, семьи писателя, библиотеки, активистов ТОС «Предмостный», главы Архангельска Дмитрия Морева и депутатов, которые поддержали проект. Большое значение имела помощь бизнеса, и, конечно, поддержка губернатора Александра Цыбульского. Это действительно пример того, как общими усилиями можно сделать важное для города дело.

Александр Пороховник:

- Для меня этот памятник особенно дорог. Он напоминает нам о тех счастливых моментах детства, которые мы проводили на соломбальских улицах. Это прекрасная возможность сохранить и передать нашу историю и культуру.

Депутат Кристина Саблина с удовольствием вспоминает свое участие в конкурсе на лучшее оформление прогулочных участков «Участок мечты — творим прекрасное вместе!» в детском саду № 147 «Рябинушка».

Кристина Саблина:

- Меня невероятно порадовало то, с каким энтузиазмом и полной самоотдачей подошли к конкурсу все его участники. Огромное спасибо Наталье Вагиной — заведующей детского сада, педагогам, которые вдохновляли и направляли творческий процесс. И что немаловажно — активному участию родителей. Именно такие совместные усилия превратили обычные площадки в настоящие волшебные миры, где каждый уголок продуман для развития, игры и отдыха детей.

13 сентябрь 14:08 | : Горячая тема / Культура

