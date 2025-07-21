Иван Воронцов наградил лауреатов фестиваля "ПоморСтиль"

Сегодня председатель Архангельской городской Думы Иван Воронцов и Нина Филимонова, директор департамента протокола и общественных связей городской Администрации, приняли участие в церемонии награждения Александра Кулина, финалиста второго ежегодного конкурса уличного искусства «ПоморСтиль».

В этом году художники подарили жителям Архангельска пять красочных арт-объектов, в том числе «Поморье», автором которого являлся Александр Кулин и его помощник, уличный художник Артем Хазанов.

Награждение прошло на оформленной художниками площадке по ул. Дежневцев, д. 12, стр. 1.

По словам спикера городской Думы Ивана Воронцова, сегодня городские власти Архангельска прекрасно понимают уличных художников, с которыми установился хороший диалог на благо города.

«Хочу выразить огромное спасибо всем художникам за их творчество и за то, что вы работаете в наших проектах. Это показывает, что у нас в городе здоровое общество, которое ценит настоящее искусство. Важно вывести из тени уличных художников и дать им возможность официально проявить себя.

Наша цель — не только показать молодёжи красоту уличного искусства, но и продемонстрировать, что настоящее художество может преобразить даже невзрачные административные объекты. Мы хотим вдохновить молодое поколение увидеть потенциал и реализовать свои творческие идеи. Благодаря вашим работам мы сможем наглядно показать жителям Архангельска, что такое настоящее уличное искусство и как оно может изменить внешний вид города к лучшему.

Ещё раз спасибо за ваше участие!» — сказал Иван Воронцов.

Александр Кулин поблагодарил организаторов за то, что они уделяют внимание уличному стрит-арту столицы Поморья. Он отметил, что это очень здорово, ведь для художника это возможность творчески раскрыть себя, работая для горожан на предоставленных официальных площадках.

На церемонии представитель городской Администрации Нина Филимонова подчеркнула важность передачи опыта авторов фестиваля «ПоморСтиль» архангельским школьникам и возможности проведения открытых уроков вместе с мастер-классами от художников.

Константин Бойцов, заведующий филиалом Маймакса КЦ «Соломбала-Арт», также поблагодарил всех участников и отметил значимость развития эстетического вкуса у современной молодежи на примере создаваемых шедевров финалистов городского фестиваля «ПоморСтиль».

Напомним, что фестиваль проходит по инициативе главы города при поддержке Архангельской городской Думы.

Фестиваль продолжает радовать жителей и гостей столицы Поморья. В этом году он охватил и отдалённые округа города: Маймакса, Соломбала, Цигломень и Исакогорка, где появляются новые арт-объекты.



