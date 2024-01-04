В Архангельске наградили победителей фестиваля уличного искусства «ПоморСтрит»

В рамках фестиваля художники граффити преобразили семь технических сооружений – здания водонасосных, канализационно-насосных и трансформаторных подстанций в разных точках города. Объекты для размещения картин уличных художников предложил РК-Архангельск – теперь тематические граффити украшают три объекта водоканала – во дворах домов на улицах Полины Осипенко, 5 и Карла Маркса, 4 и на проспекте Обводный канал, 4.

Награждение победителей фестиваля прошло на исторической пешеходной улице в центре города – улице Чумбарова-Лучинского. Эта локация всегда привлекает большое количество народа. Перед официальной частью художники провели открытый мастер-класс по граффити. Любой желающий мог попробовать свои силы в рисовании баллончиком и закрасить участок единой работы.

Активно откликнулись на такую возможность как взрослые, так и дети. Среди подрастающего поколения были и юные художники граффити, которые пришли специально, чтобы получить мастер-класс и автограф от старших товарищей.

Прикоснулись к искусству и попробовали свои силы в граффити депутаты Архангельской городской Думы Ольга Шананина, Наталья Братина и Михаил Орлов. По словам народных избранников, это был интересный опыт.

Говоря о главных целях фестиваля, председатель Архангельской городской Думы Иван Воронцов особенно отметил возможность легально рисовать граффити.

«Когда задумывался этот фестиваль, то много говорили о том, что нужно вывести уличных художников из тени и публично признать их искусство. Показать, что это творчество ценится на самом высоком уровне, и власть готова оказывать поддержку талантливым художникам. Как показал опыт этого года, фестиваль уличного искусства востребован и позитивно воспринимается архангелогородцами. А значит, он будет продолжаться и в дальнейшем», - сказал Иван Воронцов.

Приветствуя участников церемонии награждения, заместитель главы Архангельска - руководитель аппарата Алексей Герасимов отметил, что фестиваль «ПоморСтрит» – это отличный пример взаимодействия между городской администрацией и уличными художниками.

«Для города это большая победа, что на уличных пространствах появляются произведения искусства. Архангельск становится ярче и красочней. Выражаю благодарность всем участникам фестиваля, что применили свои навыки на наших площадках, которые долгие годы будут радовать архангелогородцев», - сказал Алексей Герасимов.

Всех победителей фестиваля наградили памятными грамотами и призами. Для гостей и участников мероприятия трио «Бис» исполнило популярные композиции.

Напомним, фестиваль инициирован главой города Дмитрием Моревым, депутатами городской Думы и управлением по делам молодежи Архангельска.