Добро пожаловаться. Депутаты АрхГорДумы за неделю

На минувшей рабочей неделе народные избранники столицы Поморья, несмотря на отпуска и удушающую жару, продолжали нести свою благородную миссию. Дела их были весьма разнообразны.

Так, депутат и известный предприниматель в области культурного отдыха Владимир Хотеновсккий презентовал книгу «Катунино: история жизни гарнизона».

Фолиант состоит из воспоминаний участников событий, историй служащих гарнизона Лахта / Катунино и жителей окрестных поселений и охватывает период с 1938 по 2002 годы и состоит из трех разделов, включающих более 70 рассказов о буднях летчиков морской авиации. Каждая история - это живое свидетельство эпохи, передающее дух времени и особенности службы в северном гарнизоне.



В книге вспоминают: зачем самолет Ан-12 выполнял виражи над Архбумкомбинатом и почему летчики любят арбузы. Также можно встретить рассказ о женщине, семь раз поступающей в летное училище и все же осуществившую свою мечту. Издание богато проиллюстрировано - 146 фотографий, 127 из которых публикуются впервые. Координаторами проекта выступили Ольга Архипова и Дмитрий Акишев, автор концепции - Светлана Ефремова, составитель - Галина Кудинова.

Владимир Хотеновский мотивирует на чтение своих избирателей:

- Рекомендую книгу к прочтению тем, кто интересуется историей нашего края, кто хочет погрузиться в его до- и послевоенное время, прожить истории жителей гарнизона, которые трогают за душу своей простотой и искренностью и будят самые добрые чувства. В ней я нашёл множество занимательных сюжетов из жизни военного городка, участники которых - профессионалы своего дела. Интересные исторические факты, тонкий юмор, доступность слога - думаю, книга найдёт своего читателя.

Онн же вместе с коллегой по парламенту Натальей Братиной принял участие в встрече градоначальника областной столицы Дмитрия Морева с жителями Исакогорки. Такие встречи обычно становятся испытанием на прочность, граждане редко на них приходят, чтобы похвалить власть.

Основное внимание на встрече было уделено вопросам переселения из аварийного жилья. Как раз здесь в роли ответчика выступил Хотеновский:

- Действующая программа завершается в этом году, но мы уже готовимся к новому этапу. Земельные участки под строительство социального жилья подготовлены в Северном и Исакогорском округах, Маймаксе и на Майской Горке.

Мэр озвучил цифры - за последние 5 лет в Архангельске построено 13 тысяч квартир, что позволило каждой восьмой семье улучшить жилищные условия.

В основном же встреча проходила в формате прямого диалога народа с властью. О пользе подобных мероприятий высказалась Наталья Братина:

- Три часа живого диалога показали, насколько остро стоят вопросы работы управляющих компаний, состояния дорог и дворовых территорий. Особую тревогу у людей вызывает транспортная доступность, включая перебои в работе общественного транспорта и отсутствие нормальных остановочных павильонов.

Примерно в тоже самое время с Женсоветом округа Варавино-Фактория встретился депутат Владислав Грачев.

В ходе открытого диалога были обсуждены актуальные вопросы, волнующие жительниц микрорайона, и намечены планы совместной работы. Народный избранник призвал активных женщин присоединяться к работе Женсовета, подчеркнув, что это возможность для каждой жительницы округа быть услышанной, влиять на решения, участвовать в добрых делах.

Владислав Грачев о впечатлениях:

- Разговор был честный и открытый – так и должно быть, когда речь идёт о жизни округа. Когда мы объединяем усилия, появляются реальные результаты.

В конце предлагаем вашему вниманию график приема граждан членами фракции «Единая Россия» Надеемся, лишним не будет.

5 августа с 14 до 17 — депутат Алексей Бельков;



7 августа с 10 до 13 —депутат Наталья Братина;



11 августа с 11 до 13 — депутат Ольга Шананина;



12 августа с 10 до 12 — председатель Архангельской городской Думы Иван Воронцов;



18 августа с 13 до 15 — депутат Максим Хохулин;



19 августа с 10 до 13 — депутат Михаил Орлов;



20 августа с 14 до 16 — депутат Сергей Сорокин;



26 августа с 10 до 13 — заместитель председателя городской Думы Рим Калимуллин;



29 августа с 10 до 12 —депутат Кристина Саблина;



Запись на прием по телефону: 8 (8182) 28-66-02



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