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В поисках красоты и смыслов. Депутаты АрхГорДумы за неделю

На минувшей неделе народные избранники столицы Поморья делали все от них зависящее, чтобы любимый город наполнился новыми красками. И смыслами.

Вот лишь несколько примеров…

В Северном округе неказистая будка, что на набережной, была расписана в лучших традициях городского граффити.

После благоустройства прогулочной зона эта территория пользуется популярностью у горожан. В любое время года здесь любят прогуливаться мамы с колясками, любители скандинавской ходьбы, да и просто люди, желающие отвлечься от рабочей суеты. Немало тех, которые приезжают сюда даже из центра города, что уже является знаком качества.

В рамках концепции благоустройства набережной было обращено внимание на будку из профлиста – помещение насосной станции, она выглядела большим синим пятном в конце набережной. Тогда было принято решение – нанести на её поверхности масштабное граффити, чтобы превратить неказистое строение в объект искусства.

Что и удалось сделать в стилистике фестиваля граффити «ПоморСтрит» художниками Дмитрием Резвым и Александром Волковым.

Поддержку проекту оказали городские парламентарии Иван Воронцов и Денис Лапин.

В Архангельске наконец-то открылся Сквер Авиаторов. Что символично, накануне Дня Воздушного флота РФ.

Центральное место сквера занимает памятник «Авиаторам Севера», открытый в прошлом году. Скульптура символизирует важнейший этап в судьбе авиации Севера - первый регулярный авиарейс на Русском Севере и 100-летие Гражданской авиации России.

Место для памятника выбрано неслучайно: напротив находится Кегостров, в районе которого 25 января 1930 года на льду Северной Двины приступила к работе Центральная аэростанция первого класса - так в то время назывался аэропорт.

Ваятелем выступил известный скульптор Русского Севера Сергей Сюхин. Поддержку проекту оказали правительство региона, администрация города и депутаты Архангельской городской Думы.

От последних приветственное слово сказал Владимир Хотеновский:

- Мне с самого детства казалось, что все мои родные и знакомые делятся или на моряков, или на летчиков. Сегодня я очень горжусь, что у нас у всех получилось открыть новую общественную территорию на Набережной, на историческом месте. Теперь жители и гости города могут не только почтить память у скульптуры, но и провести культурно время на территории нового сквера. С наступающим праздником Воздушного флота России!

Депутат Ольга Шананина занималась благоустройством общественной территории «На Стрелковой», вошедшей в программу «Комфортное Поморье».  

Особое внимание – двум образовательным учреждениям на Стрелковой, детскому саду «Сиверко» и гимназии №25. Что естественно, для кого в первую очередь приводить в порядок город, как ни для детей. Именно об этом говорили инициативные жители района.

Ольга Шананина:

- Наша цель - создание комфортной, безопасной и привлекательной городской среды, способствующей улучшению качества жизни населения округа Майская горка. Так же отмечу, что вопросов к представителю подрядчика практически не было, все работы выполняются в срок

17 август 15:00 | : Горячая тема / Политика / Культура

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