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Тотем вождя с Пинеги

В Государственном историческом музее хранится экспонат под названием «секира парадная» (на фото). Период её создания относится к седьмому — началу шестого века до нашей эры. Материал, техника: бронза, литье, полировка. Размеры: длина — 34,3 см; ширина — 8 см (лезвия); сечение втулки — 2,7х3,5 см.  

 Найдена секира случайно на рубеже XIX-XX веков в Архангельской губернии на берегу реки Пинеги. На обухе секиры отлито стилизованное изображение головы волка — символа воинской доблести. Втулку секиры венчает голова фантастической хищной птицы, которая олицетворяла небесную сферу и «верхний мир». 

 В российских музеях, помимо «пинежского», имеется ещё пять экземпляров парадных секир, которые, вероятно, были не боевым, а церемониальным оружием, символом власти вождя. Подобные изображения специалисты относят к особому «пермскому звериному стилю», названному так по основному месту находок — Пермской земле, исторической области в бассейне реки Камы и в Западном Предуралье, с древности населенных угро-финскими племенами. Оттуда на берега Пинеги, в дар местному «чудскому» вождю, возможно, и доставлена парадная секира, которую можно увидеть в пятом зале Государственного Исторического музея. 

 Кстати, производство этого оригинального сувенира несложно наладить и в наши дни. Было бы желание.

Александр Чашев

22 июнь 09:13 | : Горячая тема / Будни

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