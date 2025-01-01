Архангельская область. Изба Семи Государей

Экспонат с таким названием хранится в Государственном научно-исследовательском музее архитектуры имени А.В. Щусева. Его описание в Государственном каталоге музейного фонда РФ: «Архангельская область. 1765 г. Общий вид избы со двора. Есть ещё неск внутри вид Период создания:1938 г. Материал, техника: стекло, слой, несущий изображение. Размер:13х18».

Где именно в Архангельской области находилась изображённая на фото «изба» со столь интригующим названием? Почему так именовалась? Может, до сих пор стоит?

В начало прошлого века привели поиски ответов. Нашлись они во втором томе Материалов по этнографии России, изданного Этнографическим Отделом Русского Музея Императора Александра III в Петрограде в 1914 году. Автор публикации «Изба Семи Государей» - профессиональный этнограф Леонид Васильевич Костиков (1869–1941).

В предисловии автор пишет: «Далеко за пределами Мардинской волости, Онежского уезда, Архангельской губернии нам пришлось услышать, что в селении Верховье, принадлежащим к этой волости и расположенном по берегам реки Мудьюга – притока Онеги, имеется старинная курная изба, так называемая Изба Семи Государей. Это была лишь вторая курная изба на протяжении пути от Архангельска до Кеми, вследствие чего мы, не задумываясь, уклонились от первоначального маршрута и направились с фотографом А.Н. Павловичем к с.Верховью, с целью сфотографировать и детально осмотреть заинтересовавшую нас постройку».

Справочно

Деревня Верховье (в наши дни) находится при автодороге 11К-571, на расстоянии примерно 50 километров (по прямой) к юго-востоку от города Онеги.

Заинтересовавшая Л.В. Костикова изба находилась в деревне Митенской, которая входила в состав тогда ещё села Верховье.

Из статьи этнографа: «При осмотре постройки, последняя оказалась представляющей интерес не только как единственная уцелевшая в этом районе курная изба, но и по самому типу, характеру и древности постройки, тем более, что вырезанная на слеге цифра «1765» точно указывала время её основания».

Начиная с указанного года на российском царском троне (с учётом Николая II) восседали семь правителей. Возможно, именно по этой причине в народе бытовало название «Изба Семи Государей»?

А.Б. Пермиловская и А.А. Усов в статье «Крестьянское жилище как адаптационный механизм организации жизненного пространства» указали на интересные особенности избы: «Строение представляло собой высокий, просторный двухэтажный дом, крытый двускатной крышей. Оно состояло из переда - курной избы на высоком подклете. Жилая часть - ассиметричный пятистенок, где пятой поперечной стеной отделено место для приготовления пищи. За избой располагалась клеть, также на подклете, соединенная при помощи сеней с хозяйственным двором. Вся постройка сложена из мощного соснового леса, ее окладной венец положен прямо на землю. Сохранила изба ряд архаичных конструктивных и архитектурных деталей, характерных для древнейших жилищ Русского Севера: волоковые окна с главного и бокового фасадов и редко встречающийся элемент - ставень волокового окна, косящатые окна – “девятки“».

На одиннадцати страницах статьи Л.В. Костиков приводит подробное описание устройства избы, имеющихся в ней мебели, кухонной и бытовой утвари, проиллюстрировав текст фотографиями и схемами.

Пережила изба семь царей. Хранящийся в Государственном музее архитектуры имени А.В. Щусева снимок избы, датируемый 1938 годом, позволяет подправить данное этнографом название, так как после 1914 года нашей страной правили ещё три «государя»: Керенский, Ленин и Сталин.

Впрочем, пусть пригодное для добрых сказок начальное название остаётся неизменным.

Можно помечтать и о том, что воссозданная по описаниям Л.В. Костикова и фотографиям А.Н. Павловича «Изба Семи Государей» займёт когда-нибудь достойное место в ряду памятников деревянного зодчества музея «Малые Корелы», самой старой жилой постройкой которого пока считается дом семьи Пуховых, срубленный в Ошевенске в 1812 году.

Учёный, художник, академик И.Э. Грабарь именовал Русский Север «Страной зодчих». Эта метафора в полной мере применима не только к созданным на северной земле великолепным храмам, но и жилым домам, архитектура, внутреннее устройство которых говорит о выработанной веками высокой крестьянской строительной культуре, исключительной одаренности наших предков. Во что бы то ни стало необходимо сохранить и приумножить бесценное отцово наследство.

Александр Чашев