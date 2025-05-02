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Архангельские депутаты хотят возродить интерес молодежи к активной жизни

В Архангельской городской Думе прошло заседание комиссии по вопросам молодежной политики и общественным объединениям под руководством председателя комиссии Натальи Братиной. Тема встречи – меры поддержки молодых людей и перспективы организации деятельности молодежных советов.

 Депутат Владислав Виривский отметил, что необходимость анализа текущей деятельности молодежных советов обусловлена стремлением еще больше вовлечь молодежь в жизнь города. Он представил презентацию, в которой изложил ключевые аспекты работы советов, привел успешные кейсы взаимодействия депутатов и советов, а также проблемы, с которыми сталкиваются молодежные советы.

 Директор департамента протокола и общественных связей городской Администрации Нина Филимонова выразила мнение, что привлечь в работу молодежных советов молодых людей старше 20 лет крайне сложно. И.о. руководителя аппарата городской Администрации Александр Мащалгин обратился к депутатам с просьбой проработать вопросы создания новых мер поддержки и форм сотрудничества с молодежью.

 Специалисты отдела по делам молодежи городской Администрации рассказали о текущих планах развития молодежных советов и их деятельности.

 Наталья Братина напомнила, что статус молодого человека в стране – до 35 лет. По ее словам, в нашем городе динамично развивается молодёжное движение: активисты 14–20 лет регулярно участвуют в мероприятиях, форумах, инициативах. Эта энергия заряжает и меняет город! Но есть и другой тренд: поколение 18–35 лет в общественной жизни заметно менее активно, их представительство в молодёжных советах остаётся низким.

«Конечно, большой упор и основные мероприятия городские власти, в первую очередь, уделяют на школьников. Успешно функционируют школьные советы, территориальные молодежные советы. Ребята с большим желанием включаются в наши взрослые мероприятия, участвуют в субботниках, различных патриотических акциях, благотворительных мероприятиях и т.д. Но это интересно, когда молодой человек учится в школе, далее интерес к участию в молодежной жизни как активист заметно пропадает», - отметила Наталья Владимировна.

 Городской депутат Мария Харченко задалась вопросом, почему молодежь старше 20 лет не проявляет интереса к молодежным советам. По ее мнению, с этим вопросом надо обратиться к самим ребятам этого возраста. «Возможно, это связано с отсутствием ярких органов молодежного самоуправления или нехваткой дополнительной мотивации. Также надо вернуть практику, что когда молодые люди побеждают в конкурсах и получают дипломы, то дополнительно размещать на билбордах города фото лучших активистов. Также очень хорошо себя показала практика молодежного лидера как дублер Главы города», — отметила Мария Борисовна.

 Совещание подчеркнуло важность создания условий для активного участия молодежи в жизни города. Но есть и объективные проблемы.

 Депутат Светлана Алефиренко отметила, что существует и конкуренция между молодежными объединениями. «Если молодой человек очень активен, то его сразу замечают и предлагают что-то большее. Большой плюс, что организаций сейчас молодежных много и все активно работают – это и Движение первых, Юнармия, молодежные советы ВУЗов, и, конечно, молодой человек старается определиться и взаимодействовать в одной организации, а не в нескольких одновременно».

 Председатель городской Думы Иван Воронцов предложил структурировать работу молодежных советов, создавая клубы по интересам, такие как клуб молодых родителей или клуб творческой молодежи и т.д.

По его словам, безусловно, когда молодые ребята старше 18 лет, закончив школу, уходят в ВУЗы или колледжи, техникумы, то им не очень интересно в силу ряда объективных причин (нет свободного времени, смена увлечений и т.д.) состоять в территориальных молодежных советах. Но за последние годы очень многое сделано в молодежной политике города.

 «Если сравнить, что было пять лет назад и сейчас, то сделано очень много. Создана «штаб-квартира» молодежной среды — МБУ «Молодежный центр», в каждом округе на более новый, качественный уровень выведена работа молодежного совета, есть свои лидеры, реализуются множество мероприятий среди школьников, проводятся крупные общегородские молодежные мероприятия. Увеличено финансирование и создана отдельная структура в самой городской администрации по работе с молодежью. Позитивные движения мы все прекрасно видим. Сейчас самое главное, нам всем вместе надо сделать так, чтобы молодежь оставалась в округах, развивалась и была еще больше востребованной. Вот это самое главное», — сказал Иван Александрович.

 Также участники совещания предложили ряд инициатив:
 - Более активно взаимодействовать молодежных советов с ветеранскими и военно-патриотическими объединениями.
 - Разработать и внедрить современные механизмы наставничества и новые лидерские конкурсы для молодежи.

 «Нам важно понять, какие форматы взаимодействия более интересны архангельской молодежи. Город и депутаты готовы обсудить любые предложения. Мы готовы встречаться, собирать мнения и предоставлять реальные инструменты для реализации идей.

 Наша цель — услышать молодежь, понять, что для них важно, и помочь им проявить себя», — подытожила председатель комиссии Наталья Братина.

За последние годы благодаря активным стараниям городской власти в столице Поморья молодежные советы становятся современной платформой для самореализации и развития молодых людей, способствуя их активному участию в жизни города. Эту тему надо и дальше продолжать - главный итог прошедшей комиссии городской Думы.

27 май 07:46 | : Политика

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