Ничто не ново. Сколько получали сельские врачи в Архангельской губернии

В майском 1915 года номере еженедельной медицинской газете «Русский врач» (Петроград) размещено объявление, в котором для работы в Архангельской губернии приглашаются сельские врачи. Им гарантируется денежное содержание 2025 рублей в год, что выше на 300 рублей, чем у городских коллег (1725 рублей). То есть в месяц их доход мог составить 168 и 143 рубля соответственно. И это, не считая прочих стимулирующих выплат.

Для того, чтобы понять много это, мало или нормально, сравним (из доступных источников) предлагаемое со среднемесячными зарплатами других категорий работающих и служащих того времени: кухарка — от 5 до 8 рублей, дворник — 18, городовой (рядовой полиции) — 20,5, учитель начальной школы — 25, рабочий — от 22 до 37, фельдшер — 40, околоточный надзиратель (участковый ныне) — 50,подпоручик (лейтенант ныне) — 70, учитель гимназии — 85, полковник — 325, тайный советник (чиновник высшего класса) — 500.

Вроде бы приличное для тех времён вознаграждение обещалось врачам. Только вот в дефиците они были. Как, впрочем, и в наши дни.

Интересно перевести обещанные врачам при «проклятом царском режиме» ежемесячные денежные содержания в современные рубли при помощи конвертора царских рублей (есть такой в сети). Калькулятор в качестве коэффициента перевода выдаёт число 7610, 14. Умножив на эту величину 143 и 168 царских рублей, получим 1 миллион 88 тысяч и 1 миллион 278 тысяч рублей нынешних. И это за один месяц. Впрочем, если «обменять» их по курсу на доллары или евро, можно выйти на нынешнюю среднюю зарплату врача в Тайване и Швеции. При этом в 25-ти государствах она и того выше. Разумеется, не только у врачей.

Догоним и перегоним! …Будет так. Ибо верую.

Александр Чашев