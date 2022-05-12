Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Сколько должен зарабатывать учитель: мечты и реальность

Служба исследований крупнейшей российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru выяснила, какую заработную плату, по мнению жителей СЗФО, должны получать школьные учителя. Опрос проводился летом 2022 года среди почти 2 500 местных соискателей. 

61% жителей СЗФО уверены, что школьные учителя должны зарабатывать более 100 тысяч рублей в месяц. Еще 30% опрошенных считают, что достойная оплата труда таких специалистов – это 61–100 тысяч рублей. 5% назвали цифру в 30–60 тысяч рублей. И меньше 1% опрошенных согласились с тем, что труд учителей можно оценить в 30 тысяч рублей и меньше.  

Больше всего тех, кто считает достойной зарплатой для школьных учителей минимум 100 тысяч рублей, оказалось в Москве (79% жителей столицы выбрали этот вариант), Московской области (75%), Санкт-Петербурге (72%), Новосибирской области (70%) и в Краснодарском крае (66%). Реже всего такого мнения придерживаются в Пермском крае (всего 53%).   

Среди представителей разных профессий чаще других максимальную зарплату для учителей выбирали маркетологи и рекламщики (79%), ИТ-специалисты (78%) и строители (77%), реже всех –рабочий персонал и HR-менеджеры (по 57%).  

89% жителей СЗФО НЕ считают, что сегодня труд учителей оплачивается достойно. Обратной точки зрения придерживаются лишь 5%, остальные затруднились ответить. 

С начала года в России было открыто более 9 000 вакансий школьных учителей. Средняя предлагаемая зарплата составляет 39,5 тысячи рублей. И только 8% таких вакансий предлагают заработную плату свыше 100 тысяч рублей.

 

Топ-10 вакансий для школьных учителей с самыми высокими заработными платами:

01 сентябрь 07:52 | : Экономика

Главные новости


Восстание в Онеге. Камо грядеши. И другие вести из Северной Области
Скоро в школу. Депутаты АрхГорДумы за неделю

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Сентябрь 2022 (19)
Август 2022 (381)
Июль 2022 (314)
Июнь 2022 (375)
Май 2022 (272)
Апрель 2022 (373)


Деньги


все материалы
«    Сентябрь 2022    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Top.Mail.Ru
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20