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Архангелогородцы хотят осчастливить учителей зарплатой в 95 000 рублей

По данным Росстата, средняя заработная плата учителя в России на июнь 2023 года составляла 65 тысяч рублей в месяц (без учета доплат за классное руководство). В Архангельске же средняя зарплата педагога в школе в этом году составила чуть более 34 тысяч руб/мес.

28% архангелогородцев хотели бы, чтобы учителя зарабатывали от 50 до 80 тысяч рублей в месяц. 23% опрошенных назвали достойной зарплату в 80—100 тысяч рублей. 17% уверены, что педагоги школ должны получать от 100 до 150 тысяч рублей в месяц, работая на 1 ставку. Таким образом, средняя величина зарплаты учителей, которую респонденты назвали достойной, составляет 95 тысяч рублей в месяц.

 Мужские оценки достойной зарплаты выше женских: 100 и 90 тысяч рублей соответственно. Лица до 35 лет считают достойной сумму в 90 тысяч рублей, а те, кто старше, — 100 тысяч. Представления о том, сколько должен зарабатывать школьный учитель, растут с увеличением размера дохода респондентов.

(фото с https://krasnoyarsk.ldpr.ru/event/115783

05 октябрь 10:42 | : Экономика

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