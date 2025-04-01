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Архангельские врачи скорой помощи признались, сколько они зарабатывают

Аналитики hh.ru, ведущей платформы онлайн-рекрутинга в России, в преддверии Дня работника скорой помощи выяснили, в каком состоянии эта сфера с точки зрения работы, какие зарплаты предлагают работникам, а также как относятся к своей работники сами медики. 

Спрос

Аналитика hh.ru свидетельствует, что за последний год в России вырос спрос на работников скорой помощи. За весь 2024 год российские работодатели разместили hh.ru более 3 тыс. вакансий, связанных с работой на скорой. Это на 5% превышает потребности рынка труда за весь 2023 год. Наибольшая доля вакансий за год для работников скорой была зафиксирована в Москве – на столицу приходится каждое третье предложение о работе или 28%. В Московской области работодатели разместили 20% от всего объема вакансий на скорой. На третьем месте – Петербург (6%). 

Топ востребованных профессий службы скорой помощи традиционен и не меняется из года в год. Работодатели всегда ищут водителей скорой, врачей и фельдшеров, медсестер, заведующих отделением скорой, а также врачей анестезиологов. 

Между тем несмотря на высокую востребованность у работодателей число желающих работать в медицине не высоко. Так, в среднем на одну медицинскую вакансию приходится 1–2 кандидата, что говорит о продолжающемся дефиците кадров.

Зарплаты 

Медианная предлагаемая зарплата работника скорой помощи в среднем по России по итогам за 2024 год достигла 80 тыс. рублей. При этом в начале 2025 года медиана предлагаемого дохода стала еще выше: 88,3 тыс. рублей. Максимальные зарплатные значения в вакансиях, связанных со скорой помощью, сейчас находятся на уровне 200 тыс. рублей.

Рейтинг самых высоких зарплат в вакансиях, связанных с работой в скорой помощи, Россия, 2025 год:

  • Фельдшер скорой помощи, до 250 000 ₽ за месяц, на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/118733412, Санкт-Петербург
  • Фельдшер скорой медицинской помощи, Москва, до 250 000 ₽ за месяц, до вычета налогов, https://spb.hh.ru/vacancy/118251618
  • Врач анестезиолог-реаниматолог на скорую помощь, до 280 000 ₽ за месяц, на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/115606575, Москва 
  • Врач скорой медицинской помощи, от 200 000 ₽ за месяц, на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/108957730, Краснодар
  • Врач скорой медицинской помощи, до 250 000 ₽ за месяц, до вычета налогов, https://spb.hh.ru/vacancy/117875804, Новороссийск

 Между тем наибольшие зарплаты работникам скорой были зафиксированы в вакансиях работодателей Магаданской области и Камчатского края (порядка 200 тыс. рублей). Зарплату в 180 тыс. рублей также можно найти в вакансиях ЯНАО, Коми, Дагестана, Карачаево-Черкессии, ХМАО и Хакасии. При этом это единичные и редкие вакансии для работников скорой помощи в этих регионах. Средняя зарплата, которую предлагают на скорой в Архангельской области 87,8 тыс. За год зарплаты в вакансиях для работников скорой помощи в регионе выросли на 7,8 тыс. рублей.  

28 апрель 08:35 | : Экономика

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