Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

"Единая Россия" в пятый раз провела "Дикиант Победы"

Диктант написали более чем на 22 тысячах площадках по всей России и в 46 странах мира.

 Центральной площадкой «Диктанта Победы» традиционно стал Музей Победы на Поклонной горе в Москве. В режиме телемоста к ней подключились площадки акции в Кингиссепе, Париже, Волгограде и на Эльбрусе.

 Участие в «Диктанте Победы» является настоящим гражданским поступком, а также это достойный способ отдать дань памяти и уважения победителям в жестокой борьбе с опасным врагом – с нацистской Германией, отметил председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин в ходе торжественного старта акции.

 «Подвиг поколения победителя, мужество, отвага наших отцов и дедов напоминают нам о непреходящей ценности патриотизма, учат никогда не отступать перед лицом врага и нести ответственность за настоящее и будущее нашего великого Отечества», – сказал он.

 Сергей Нарышкин выразил глубокую благодарность всем ветеранам Великой Отечественной войны и пожелал, чтобы «Диктант Победы» мотивировал всех его участников на дальнейшее изучение богатой многовековой истории России.

 Секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак в ходе телемоста из Кингисеппа, отметил, что «Диктант Победы» – не только про знания о Великой Отечественной войне.

 «Это своеобразный мост памяти о беспримерном подвиге наших солдат, которые отстояли свободу и независимость нашей Родины в годы Великой Отечественной войны, о тружениках тылы, о тружениках народного хозяйства, которые восстанавливали нашу страну в послевоенные годы», – подчеркнул он.

 Андрей Турчак сообщил, что впервые для участия в «Диктанте Победы» более 300 площадок открыты в новых регионах – Донецкой и Луганской народных республиках, в Херсонской и Запорожской областях. Также он принял участие в зажжении Вечного Огня на мемориале «Роща Пятисот».

 Координатор партпроекта «Единой России» «Историческая память» Александр Хинштейн обратил внимание на то, что с каждым годом число участников акции растёт. В этом году его писали на многих знаковых площадках в парке «Патриот», на Острове Земли, в детском центре «Орлёнок», в Дербентской крепости, в космосе на Международной космической станции и даже на высоте 10 тысяч метров – его написали пассажиры «южного» рейса авиакомпании «Ямал».

 «Сегодня «Диктант Победы» писали в городах и в сёлах, на судах и арктических станциях, железнодорожных вокзалах и в аэропортах, на плавучей станции АТС. Первый этап «Диктанта Победы» в дальневосточных регионах написали более чем на 1700 площадках», – рассказал он.

 В свою очередь народный артист России Владимир Машков напомнил о том, что во время войны русский народ показал такой пример любви к Родине, самопожертвования и твёрдости духа, которого ещё не знал мир.

«Спасая себя, русские спасли человечество от нацистской угрозы. И помогло им не превосходство их оружия, а превосходство их духа. Об этом мы все должны помнить», – процитировал он политика Франклина Рузвельта.

 «Я хочу вам пожелать успеха. Там, где слово, там память. А память побеждает смерть», – заключил артист.

 Принять участие в самой масштабной патриотической акции можно было и онлайн на сайте диктантпобеды.рф. Участникам в течение 45 минут нужно было выполнить 25 заданий, 20 — на общую военно-историческую тему и пять — на региональную тематику. В этом году в Диктант вошли вопросы о Нюрнбергском процессе. Основными темами стали победа Красной армии в Сталинградской и Курской битвах, освобождение Донбасса от немецко-фашистской оккупации и прорыв блокады Ленинграда.

 Абитуриентам, которые ответят правильно на все вопросы, «Диктант Победы» даёт дополнительные преференции при поступлении в вузы. А федеральные победители получают право принять участие и стать свидетелями Парада Победы 9 мая на Красной площади.

В Архангельской области 5 лет назад все начиналось с 3-х площадок проведения. В этом году их более 400. Школьники, ученые, политики, журналисты диктант пишут уже не в первый раз. Впервые Диктант Победы написал и ветеран Великой отечественной, юнга Архангельской флотилии - Юрий Александрович Будиев.

 «Эта дата - святая для каждого русского человека и, конечно, эта дата объединяет всех нас. И Диктант Победы в этом отношении тоже является неким объединителем для людей, которые чтят память своих предков, чтят память дедов, прадедов», - рассказал координатор партийного проекта «Историческая память» Сергей Ковалев.

 Промежуточные результаты Диктанта будут подведены в конце мая.


02 май 12:08 | : Политика

Главные новости


Ну здравствуй, шашлычный Первомай! Рецепты маринадов
С лопатами и граблями. Депутаты АрхГорДумы за неделю

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Май 2023 (25)
Апрель 2023 (350)
Март 2023 (351)
Февраль 2023 (304)
Январь 2023 (331)
Декабрь 2022 (397)


Деньги


все материалы
«    Май 2023    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20