"Единая Россия" в пятый раз провела "Дикиант Победы"

Диктант написали более чем на 22 тысячах площадках по всей России и в 46 странах мира.

Центральной площадкой «Диктанта Победы» традиционно стал Музей Победы на Поклонной горе в Москве. В режиме телемоста к ней подключились площадки акции в Кингиссепе, Париже, Волгограде и на Эльбрусе.

Участие в «Диктанте Победы» является настоящим гражданским поступком, а также это достойный способ отдать дань памяти и уважения победителям в жестокой борьбе с опасным врагом – с нацистской Германией, отметил председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин в ходе торжественного старта акции.

«Подвиг поколения победителя, мужество, отвага наших отцов и дедов напоминают нам о непреходящей ценности патриотизма, учат никогда не отступать перед лицом врага и нести ответственность за настоящее и будущее нашего великого Отечества», – сказал он.

Сергей Нарышкин выразил глубокую благодарность всем ветеранам Великой Отечественной войны и пожелал, чтобы «Диктант Победы» мотивировал всех его участников на дальнейшее изучение богатой многовековой истории России.

Секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак в ходе телемоста из Кингисеппа, отметил, что «Диктант Победы» – не только про знания о Великой Отечественной войне.

«Это своеобразный мост памяти о беспримерном подвиге наших солдат, которые отстояли свободу и независимость нашей Родины в годы Великой Отечественной войны, о тружениках тылы, о тружениках народного хозяйства, которые восстанавливали нашу страну в послевоенные годы», – подчеркнул он.

Андрей Турчак сообщил, что впервые для участия в «Диктанте Победы» более 300 площадок открыты в новых регионах – Донецкой и Луганской народных республиках, в Херсонской и Запорожской областях. Также он принял участие в зажжении Вечного Огня на мемориале «Роща Пятисот».

Координатор партпроекта «Единой России» «Историческая память» Александр Хинштейн обратил внимание на то, что с каждым годом число участников акции растёт. В этом году его писали на многих знаковых площадках в парке «Патриот», на Острове Земли, в детском центре «Орлёнок», в Дербентской крепости, в космосе на Международной космической станции и даже на высоте 10 тысяч метров – его написали пассажиры «южного» рейса авиакомпании «Ямал».

«Сегодня «Диктант Победы» писали в городах и в сёлах, на судах и арктических станциях, железнодорожных вокзалах и в аэропортах, на плавучей станции АТС. Первый этап «Диктанта Победы» в дальневосточных регионах написали более чем на 1700 площадках», – рассказал он.

В свою очередь народный артист России Владимир Машков напомнил о том, что во время войны русский народ показал такой пример любви к Родине, самопожертвования и твёрдости духа, которого ещё не знал мир.

«Спасая себя, русские спасли человечество от нацистской угрозы. И помогло им не превосходство их оружия, а превосходство их духа. Об этом мы все должны помнить», – процитировал он политика Франклина Рузвельта.

«Я хочу вам пожелать успеха. Там, где слово, там память. А память побеждает смерть», – заключил артист.

Принять участие в самой масштабной патриотической акции можно было и онлайн на сайте диктантпобеды.рф. Участникам в течение 45 минут нужно было выполнить 25 заданий, 20 — на общую военно-историческую тему и пять — на региональную тематику. В этом году в Диктант вошли вопросы о Нюрнбергском процессе. Основными темами стали победа Красной армии в Сталинградской и Курской битвах, освобождение Донбасса от немецко-фашистской оккупации и прорыв блокады Ленинграда.

Абитуриентам, которые ответят правильно на все вопросы, «Диктант Победы» даёт дополнительные преференции при поступлении в вузы. А федеральные победители получают право принять участие и стать свидетелями Парада Победы 9 мая на Красной площади.

В Архангельской области 5 лет назад все начиналось с 3-х площадок проведения. В этом году их более 400. Школьники, ученые, политики, журналисты диктант пишут уже не в первый раз. Впервые Диктант Победы написал и ветеран Великой отечественной, юнга Архангельской флотилии - Юрий Александрович Будиев.

«Эта дата - святая для каждого русского человека и, конечно, эта дата объединяет всех нас. И Диктант Победы в этом отношении тоже является неким объединителем для людей, которые чтят память своих предков, чтят память дедов, прадедов», - рассказал координатор партийного проекта «Историческая память» Сергей Ковалев.

Промежуточные результаты Диктанта будут подведены в конце мая.



