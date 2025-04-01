"Единая Россия" запускает в Поморье автопробег к "Диктанту Победы"

"Единая Россия" традиционно выступает одним из ключевых организаторов "Диктанта Победы", осознавая важность сохранения исторической памяти и патриотического воспитания молодежи. В этом году партия приложила максимум усилий для обеспечения доступности участия в акции для всех желающих. По всей Архангельской области подготовлено 490 площадок для проведения диктанта. Это школы, библиотеки, музеи, дома культуры и другие учреждения, где каждый сможет проверить свои знания и внести свой вклад в сохранение памяти о Великой Победе.



Сегодняшний автопробег, организованный архангельскими партийцами и активистами "Единой России", стал ярким проявлением поддержки "Диктанта Победы". Колонна автомобилей с символикой акции проехала по улицам Архангельска, привлекая внимание горожан и напоминая о предстоящем событии.



"Для меня участие в автопробеге – это не просто формальность. Это возможность лично выразить свою благодарность ветеранам и почтить память тех, кто не вернулся с войны. "Диктант Победы" – это важная акция, которая помогает нам сохранить историческую правду и передать ее будущим поколениям. Важно, чтобы молодежь знала и помнила, какой ценой досталась нам Победа. Я уверен, что завтра многие жители Архангельска придут на площадки "Диктанта Победы", чтобы проверить свои знания и отдать дань уважения нашим героям", - рассказал один из участников автопробега.



Завтра, 25 апреля, каждый желающий сможет принять участие в "Диктанте Победы" на одной из 490 площадок, подготовленных в Архангельской области. Не упустите возможность проверить свои знания, почтить память героев и внести свой вклад в сохранение исторической правды! Подробную информацию о площадках и времени проведения диктанта можно узнать на официальном сайте акции "Диктант Победы" по данной ссылке - xn--80achcepozjj4ac6j.xn--p1ai/?utm_cam

Пусть память о Великой Победе живет в наших сердцах!