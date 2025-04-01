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«Из сундука судебного пристава». 1876 год. «Дело мещанки Кубышкиной»

Очередное Дело, уже четвёртое, «Из сундука…», оправляет нас на 150 лет назад. Когда времена были похожи, на наши, я имею в виду отношения собственности, пропуская советский период.

Информация правдивая и интересная, т.к. опирается на материалы Архива Архангельской области... 

Фонд 1045 опись № 1 дело № 3. 

Что меня поразило в материалах Дела, так это, прежде всего,  эпистолярный жанр заявлений, сегодня такого нет, всё  как-то просто и неказисто. 

Давайте нырнём в это время… 

Сначала , немного истории:

20 ноября 1864 г. было утверждено Учреждение судебных установлений, которое устанавливало новую судебную систему в стране.

Назначение приставов на должность осуществлялось руководителями судебных органов, при которых они состояли . Приставом не могло быть лицо, не достигшее 21 года; иностранец; объявленный несостоятельным должником; состоящие на службе от правительства или по выборам; подвергшиеся по судебным приговорам лишению или ограничению прав состояния, а также священнослужители, лишённые духовного сана по приговорам духовного суда; находящиеся под следствием за преступления или проступки; совершившие порочащие действия . Обязательным условием допуска на должность было принятие присяги и внесение залога, «требуемого от судебных приставов на случай убытков, могущих произойти от неправильных их действий…» . Сумма залога для каждого судебного округа устанавливалась по представлению министра юстиции законодательным порядком. По указу 1866 г. для Петербургского и Московского судебных округов размер залога составил 600 рублей. В дальнейшем данная норма была распространена на другие округа.

Заработок пристава складывался из двух составляющих: во-первых, из государственного содержания , во-вторых, из вознаграждения за исполнение служебных действий . Последнее стимулировало приставов к скорейшему и полному исполнению судебных решений. Пристав получал довольно значительный по тем временам доход.

Перейдём к делу мещанки Кубышкиной, начато июня 17 дня 1876 года:

Его высокоблагородию господину 

судебному приставу при съезде мировых судей Вельского Мирового округа 

Коллежскому асессору

 Николаю Егоровичу Китаеву

От Вельской мещанки Елизаветы Кубышкиной 

Объяснение 

Согласно определению господина Мирового Судьи , состоявшегося 14 числа минувшего месяца сего года и вошедшего в законную силу.

Покорнейше прошу Ваше Высокоблагородие , в силу означенного определения господина Мирового Судьи, изъяснённого в представленных при сём исполнительных листах за № 286  , восстановить владение моим домом находящейся в городе Вельске , Дворянская улица . Выселив из сего дома солдатскую дочь - Олимпиаду Кубышкину. 

К сему объявлению по безграмотности мещанки Елизаветы Кубышкиной по личной её просьбе Комуслаев Александр Михайлович, руку приложил...

( стилистика прошения сохранена полностью).

Посмотрите, как уважительно обращались к судебному приставу тогда. А сейчас?   

Спросите у любого судебного пристава - исполнителя, обращаются ли к Вам так же?   Хотите услышать ответ?   

Я думаю, этот ответ напечатать нельзя... А ведь они просто исполняют свою работу. 

  От себя добавлю, в  исполнительном производстве Елизаветы Кукушкиной отсутствует Решение суда, только документы связанные с исполнительным производством, Прошения, повестки и т.д.  Несомненно, было и само судебное производство, но  сегодня невозможно сказать сохранилось ли оно в фондах архива, или нет. Это работа других исследователей..

Из материалов дело становится понятным, что мещанка Елизавета Кукушкина,  владелица дома, пустила на постой , скорей всего родственницу - Олимпиаду Кукушкину. Между ними произошёл конфликт и она попросила Олимпиаду съехать , освободить комнаты в её доме. Но, похоже, её родственница оказалась упрямой дамой и съехать отказалась. Поэтому она обратилась в суд о принудительном выселении и выиграла суд... 

Повестка ответчика

Солдатской дочери Олимпиаде Кубышкиной 

По решению Мирового Судьи Веского округа 2 участка, изложенного в Исполнительном листе от июня 16 числа 1876 года за № 286 , обязаны Вы нет позднее 10 утра 21 числа сего месяца очистить квартиру, занимаемой Вами в доме в Вельской мещанки Елизаветы Кубышкиной .

В случае неисполнения Вами сего моего требования будет сообщено в полицейское управление для принятия мер. 

Исполняющий делами судебного пристава  - подпись ( неразборчиво).

Вручено 1876 года июня 18 дня.

Всё похоже с ситуацией сегодняшнего дня - пишется предписание о выселении, которое должно было быть вручено и исполнено. Но, что происходит дальше?  А происходит то, что и сегодня подобного рода ответчики ведут себя так же... Уклоняются.   

Заявление № 1

Прибыв в квартиру Кубышкиной, за непринятием ответчицы повестки, один экземпляр положили на стол в присутствии ответчицы и сопровождающих свидетелей:

Фома Палиевич Налинский, 

Матвей Капустин

 и исполняющий делами Судебных приставов - подпись. 

По упорству не пожелала подписать

Заявление № 2

1876 год июня  21 дня , прибыв в двор вдовы мещанки Елизаветы Кубышкиной на основании исполнительного листа Мирового Судьи 2 участка восстанавливать  нарушенное владение домом  через прочтение озвучиванием исполнительного листа в присутствии подошедших свидетелей в чём и составили сей акт 

 Делопроизводитель судебных приставов  - Китаев

Полицейский надзиратель - подпись  ( неразборчиво). 

Вот и все документы этого, в общем- то, обычного житейского дела, где за суровыми канцелярскими формулировками видна жизненная история Елизаветы Кукушкиной, вдовы, проживающей в хорошем и большом доме. Пустила родственницу на постой , не прижились две дамы друг с другом, а добровольно, родственница съехать отказалась, то ли из упрямства, то по каким-то другим причинам. Пришлось обратиться за судебным решением в суд, заплатить деньги и выселить её принудительно с помощью полиции. Вот и всё. 

Сегодня подобные ситуации случаются в каждый день. Рутина...

Михаил Скоморохов

(на фото внизу: дом раздора)

 

24 апрель 09:00 | : Горячая тема / Происшествия

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