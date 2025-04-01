«Из сундука судебного пристава». 1876 год. «Дело мещанки Кубышкиной»

Очередное Дело, уже четвёртое, «Из сундука…», оправляет нас на 150 лет назад. Когда времена были похожи, на наши, я имею в виду отношения собственности, пропуская советский период.

Информация правдивая и интересная, т.к. опирается на материалы Архива Архангельской области...

Фонд 1045 опись № 1 дело № 3.

Что меня поразило в материалах Дела, так это, прежде всего, эпистолярный жанр заявлений, сегодня такого нет, всё как-то просто и неказисто.

Давайте нырнём в это время…

Сначала , немного истории:

20 ноября 1864 г. было утверждено Учреждение судебных установлений, которое устанавливало новую судебную систему в стране.

Назначение приставов на должность осуществлялось руководителями судебных органов, при которых они состояли . Приставом не могло быть лицо, не достигшее 21 года; иностранец; объявленный несостоятельным должником; состоящие на службе от правительства или по выборам; подвергшиеся по судебным приговорам лишению или ограничению прав состояния, а также священнослужители, лишённые духовного сана по приговорам духовного суда; находящиеся под следствием за преступления или проступки; совершившие порочащие действия . Обязательным условием допуска на должность было принятие присяги и внесение залога, «требуемого от судебных приставов на случай убытков, могущих произойти от неправильных их действий…» . Сумма залога для каждого судебного округа устанавливалась по представлению министра юстиции законодательным порядком. По указу 1866 г. для Петербургского и Московского судебных округов размер залога составил 600 рублей. В дальнейшем данная норма была распространена на другие округа.

Заработок пристава складывался из двух составляющих: во-первых, из государственного содержания , во-вторых, из вознаграждения за исполнение служебных действий . Последнее стимулировало приставов к скорейшему и полному исполнению судебных решений. Пристав получал довольно значительный по тем временам доход.

Перейдём к делу мещанки Кубышкиной, начато июня 17 дня 1876 года:

Его высокоблагородию господину

судебному приставу при съезде мировых судей Вельского Мирового округа

Коллежскому асессору

Николаю Егоровичу Китаеву

От Вельской мещанки Елизаветы Кубышкиной

Объяснение

Согласно определению господина Мирового Судьи , состоявшегося 14 числа минувшего месяца сего года и вошедшего в законную силу.

Покорнейше прошу Ваше Высокоблагородие , в силу означенного определения господина Мирового Судьи, изъяснённого в представленных при сём исполнительных листах за № 286 , восстановить владение моим домом находящейся в городе Вельске , Дворянская улица . Выселив из сего дома солдатскую дочь - Олимпиаду Кубышкину.

К сему объявлению по безграмотности мещанки Елизаветы Кубышкиной по личной её просьбе Комуслаев Александр Михайлович, руку приложил...

( стилистика прошения сохранена полностью).

Посмотрите, как уважительно обращались к судебному приставу тогда. А сейчас?

Спросите у любого судебного пристава - исполнителя, обращаются ли к Вам так же? Хотите услышать ответ?

Я думаю, этот ответ напечатать нельзя... А ведь они просто исполняют свою работу.

От себя добавлю, в исполнительном производстве Елизаветы Кукушкиной отсутствует Решение суда, только документы связанные с исполнительным производством, Прошения, повестки и т.д. Несомненно, было и само судебное производство, но сегодня невозможно сказать сохранилось ли оно в фондах архива, или нет. Это работа других исследователей..

Из материалов дело становится понятным, что мещанка Елизавета Кукушкина, владелица дома, пустила на постой , скорей всего родственницу - Олимпиаду Кукушкину. Между ними произошёл конфликт и она попросила Олимпиаду съехать , освободить комнаты в её доме. Но, похоже, её родственница оказалась упрямой дамой и съехать отказалась. Поэтому она обратилась в суд о принудительном выселении и выиграла суд...

Повестка ответчика

Солдатской дочери Олимпиаде Кубышкиной

По решению Мирового Судьи Веского округа 2 участка, изложенного в Исполнительном листе от июня 16 числа 1876 года за № 286 , обязаны Вы нет позднее 10 утра 21 числа сего месяца очистить квартиру, занимаемой Вами в доме в Вельской мещанки Елизаветы Кубышкиной .

В случае неисполнения Вами сего моего требования будет сообщено в полицейское управление для принятия мер.

Исполняющий делами судебного пристава - подпись ( неразборчиво).

Вручено 1876 года июня 18 дня.

Всё похоже с ситуацией сегодняшнего дня - пишется предписание о выселении, которое должно было быть вручено и исполнено. Но, что происходит дальше? А происходит то, что и сегодня подобного рода ответчики ведут себя так же... Уклоняются.

Заявление № 1

Прибыв в квартиру Кубышкиной, за непринятием ответчицы повестки, один экземпляр положили на стол в присутствии ответчицы и сопровождающих свидетелей:

Фома Палиевич Налинский,

Матвей Капустин

и исполняющий делами Судебных приставов - подпись.

По упорству не пожелала подписать

Заявление № 2

1876 год июня 21 дня , прибыв в двор вдовы мещанки Елизаветы Кубышкиной на основании исполнительного листа Мирового Судьи 2 участка восстанавливать нарушенное владение домом через прочтение озвучиванием исполнительного листа в присутствии подошедших свидетелей в чём и составили сей акт

Делопроизводитель судебных приставов - Китаев

Полицейский надзиратель - подпись ( неразборчиво).

Вот и все документы этого, в общем- то, обычного житейского дела, где за суровыми канцелярскими формулировками видна жизненная история Елизаветы Кукушкиной, вдовы, проживающей в хорошем и большом доме. Пустила родственницу на постой , не прижились две дамы друг с другом, а добровольно, родственница съехать отказалась, то ли из упрямства, то по каким-то другим причинам. Пришлось обратиться за судебным решением в суд, заплатить деньги и выселить её принудительно с помощью полиции. Вот и всё.

Сегодня подобные ситуации случаются в каждый день. Рутина...

Михаил Скоморохов

(на фото внизу: дом раздора)