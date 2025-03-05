И о духовном. Депутаты АрхГорДумы за неделю

На минувшей рабочей неделе народные избранники столицы Поморья уделили внимание вопросам культуры. Ибо не коммуналкой единой…

В Архангельске закончил свою радостную работу ХI фестиваль семейных театров, продолжающий славную, еще дореволюционную (1917) традицию.

Побывавшие там свидетельствуют, что это «было настоящее путешествие в мир творчества, душевного тепла и искренних эмоций».

На фестивале было представлено 17 спектаклей из разных уголков Архангельской области, каждый из которых был уникальным, трогательным, а порой и уморительно смешным.

Лучшие спектакли будут представлять Поморье в Москве на аналогичном театральном форуме.

Своими эмоциями поделилась депутат Архангельской городской Думы Кристина Саблина:

- Было очень приятно лично поздравить семейные театры и пожелать им дальнейшего вдохновения и новых постановок. Огромное спасибо организаторам и спонсорам за этот замечательный праздник, а также депутатам, предпринимателям и творческим людям, которые поддерживают такие важные проекты.

К слову, спонсорскую помощь в организации этого творческого праздника оказал еще один городской парламентарий Михаил Иванов.

Дать старым книгам вторую жизнь предложил депутат Владимир Хотеновский, он же руководитель городского парка аттракционов «Потешный двор». Ему, как любому культурному человеку, становится грустно, когда видит книжные корешки в мусорных контейнерах.

Парламентарий вспоминает собственное детство, когда ночью с фонариком под одеялом зачитывался Жюль Верном и Майн Ридом. Да, пришел век электронных книг и прочих гаджетов… но осталось много консерваторов, которым приятно ощущать под пальцами бумажные страницы.

Поэтому у Хотеновского есть конкретное предложение:

- Принести книги в парк аттракционов «Потешный двор». Скоро начнётся новый сезон, и у нас будет много посетителей, и каждая книга получит шанс найти нового хозяина!

Ну, а тех, чья душе в эти весенние деньки рвется на природу, но обязательно с культурной составляющей, Михаил Орлов, депутат и сотрудник музея деревянного зодчества, приглашает отметить Вербное воскресенье (13-е) в «Малые Корелы».

Там вас ждут… впрочем, приглашающему и слово:

- Вербное воскресенье — это светлый и радостный праздник, который напоминает нам о духовных ценностях и доброте. Приглашаю вас отпраздновать этот замечательный день в музее-заповеднике «Малые Корелы»! Там вас ждут уникальные культурные мероприятия, фольклорные выступления и возможность окунуться в атмосферу старинной русской деревни. Приходите всей семьёй, чтобы разделить радость и тепло этого праздника!