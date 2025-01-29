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Упражнения в прекрасном. Депутаты АрхГорДумы за неделю

На минувшей рабочей неделе народные избранники столицы Поморья заботились о жизни своих избирателей. Не в последнюю очередь, о духовной.

Так, есть план возродить традицию семейных театров. Что было популярно в России в досоветский период и дополняло тепла и приватности в атмосферу домашних посиделок.

Идею уже поддержали местные служители Мельпомены, готовые помочь энтузиастам творческий и организационно. Ну и городские парламентарии не остались в стороне.

Депутат Елена Ануфриева:

Мы предлагаем возродить эту замечательную традицию и с радостью приглашаем талантливые семьи нашего города принять участие в конкурсе семейных театров «Мама, папа, я — театральная семья».

Для начала выберите репертуар из четырех предложенных направлений:

– «Кукольный спектакль»;

– «Драматический спектакль»;

– «Музыкальный спектакль» (мюзикл, шоу);

– «Сценки, стихи, потешки, миниатюры».


 Узнать остальные подробности вы легко сможете, зайдя на фирменный сайт АрхГорДумы.

Ну, и о комфорте телесном.

Еще в одном архангельском сквере заменили лампы уличного освещения, а именно у детской библиотеки им. Коковина. Теперь в вечернее время там гулять намного уютнее, особенно мамочкам с колясками.

А началось все в декабре прошлого года, когда в единую общественную приёмную городских депутатов Соломбалы и части Октябрьского округа ( Сергей Сорокин, Аркадий Пороховник и Алексей Бельков) обратились жители предмостной площади. Они были недовольны тусклым светом в этой зоне отдыха.

Депутаты  обратились к коллеге Гурьеву, уличное освещение – его зона ответственности. Он рапортует:

- Специалисты «Горсвета» провели работы по замене ламп в сквере. Они установили восемь новых фонарей с повышенной светоотдачей и прозрачными рассеивателями. Все работы были выполнены без привлечения бюджетных средств, исключительно за счёт собственных ресурсов предприятия.

Также в славном городе на Северной Двине появилась новая контейнерная площадка. Появилась не сама собой и не стараниями «ЭкоИнтегратора», который без волшебного пендаля редко когда почешется. Говорим мусор, вспоминаем регоператора.

Жители домов № 95 по Обводному проспекту и № 53 по улице Садовая обратились к депутату Архангельской городской Думы Александру Кузнецову с жалобой на то, что мусорные баки стоят прямо под окнами жилых домов, создавая антисанитарию и распространяя неприятные запахи.

 Совместно с Администрацией Октябрьского округа города Архангельска и Управляющей компанией ООО «УК «АРХСИТИ ГРУПП» была подготовлена площадка, удобная для жителей домов и подъезда машины «Экопрофи». Кроме того, была отсыпана дорога и срезаны ветки деревьев, мешавшие проезду мусоровоза.

Александр Кузнецов:

- Место складирования мусора соответствует всем экологическим и санитарным нормам, а также эстетическим требованиям. Однако, к сожалению, не все жители нашего города ответственно относятся к утилизации отходов. С этой проблемой мы будем активно работать – проводить рейды и профилактические беседы. Город должен быть чистым, и это зависит от каждого из нас.

15 март 12:00 | : Горячая тема / Политика

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