Миром правит доброта. Депутаты АрхГорДумы за неделю

На минувшей рабочей неделе народные избранники столицы Поморья работали в предчувствии наступающих зимних морозов. Все надо предусмотреть…

Напомним, в депутатском корпусе работают сразу два начальника городских служб.

Директор предприятия «Городское благоустройство» Александр Кузнецов рассказал, что работы по уборке общественных территорий проводятся ежедневно. По его словам, особое внимание уделяется противогололедной обработке пешеходных дорожек, а также уборке скамеек и мусора.

В свою очередь, директор МКУ «Чистый город» Алексей Бельков сообщил, что сотрудниками его учреждения проводится уборка «снежной каши» на тротуарах в общественных местах, деревянных мостовых в деревянном жилом фонде, подсыпка песком скользких мест. И это в период небывалой для декабря оттепели… придут привычные морозы, будет еще круче.

Также ведётся активное сотрудничество с Мезенским дорожным управлением, главами округов и управляющими компаниями для обеспечения безопасности на дорогах, тротуарах и прилегающих территориях.

Кстати, напоминаем горожанам, куда можно жаловаться на работу дорожников из МДУ: +7(8182)43-30-08, +7(921)243-30-08. Вдруг пригодится.

В начале недели в Северном округе, на базе физкультурно-спортивного оздоровительного комплекса имени А. Ф. Личутина, прошли 35-е городские зимние спортивные игры при участии людей с ограниченными физическими возможностями. Были представлены пять городских округов.

В соревнованиях приняли участие более восьмидесяти спортсменов. Они соревновались в пяти видах спорта: дартсе, настольном теннисе, шашках, пулевой стрельбе и армрестлинге.

Городские депутаты не преминули прийти поддержать своих.

Рим Калимуллин:

- Это достижение, которое вызывает уважение и восхищение. Многие участники были не только рады соревноваться, но и общаться друг с другом, что создало атмосферу дружбы и поддержки.

Действительно, соревнования прошли в теплой и дружеской обстановке, где каждый участник мог показать свои лучшие результаты. Настольный теннис и шашки привлекли особое внимание зрителей, а в пулевой стрельбе и армрестлинге развернулась настоящая борьба за медали. Дартс стал отличным завершением соревнований, где участники смогли проявить свою меткость и ловкость.

Михаил Иванов:

- Эти зимние спортивные игры стали значимым событием для всего города. Они продемонстрировали важность инклюзивного подхода в спорте и в жизни общества в целом. Мы гордимся нашими спортсменами и с нетерпением ожидаем продолжения таких мероприятий, которые объединяют людей и приносят радость победы каждому участнику.

А еще наши парламентарии приняли участие в церемонии награждения лауреатов Благотворительной премии, учрежденной для родителей особенных детей.

В шести номинациях отмечены 12 родителей. Победителям вручили дипломы, статуэтки, денежную премию и призы от спонсоров и партнеров, для них проведена профессиональная семейная фотосессия.

Детский сад № 186 «Веснушка» в Архангельске посещают около 100 детей с особенностями развития, из них 10 — дети-инвалиды. В этом году дошкольное учреждение также приняло участие в конкурсе.

Елена Ануфриева:

- Конкурс «От сердца к сердцу», на мой взгляд, является важным шагом в развитии инклюзивной культуры в обществе. Он мотивирует родителей особенных детей и помогает им осознать, что они не одиноки и всегда могут рассчитывать на поддержку. Эти семьи — настоящие герои нашего времени, потому что они не сдаются, несмотря на трудности, с которыми им приходится сталкиваться.