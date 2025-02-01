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К юбилею Соломбалы

В 2024 году Архангельск отметил 440 лет со дня основания. Город именуют родиной российского флага и флота.  Так сложилось, что в состав Архангельска входит более старший по возрасту округ – Соломбальский. Кажущийся парадокс объясним – островная Соломбала присоединена к городу лишь в 1863 году. До того она развивалась как самостоятельное поселение, которому во многом и обязан флотской славой Архангельск. 

 Если верить «всезнающей» Википедии, впервые Соломбала упоминается в списке Двинских земель 1471 года. Имеются ввиду три списка двинских волостей, в которых закреплены итоги долгой борьбы Москвы и Новгорода за богатые двинские земли. Впервые списки опубликованы в «Актах Археографической экспедиции» (1829 - 1830 гг.) и с тех пор по порядку их начальной публикации традиционно именуются «первым», «вторым» и «третьим».

 Во «втором списке» перечислены земли, призванные стать «вотчинами осподарей великих князей»: «А Колмогоры и Падрин погост, Матигорьская лука от Орлеца, Нальостров до Великого Поля, Куръостров, Чюхчелема, Угтъостров, Великая куриа, Коидокуриа, Кегта Великая, Княжостров, Низовская лука вся до моря, Солонбал, Терпилов погост, Уна, Ненокса, — то все вотчина осподареи великих князеи. А искал того Строганов на Есипе на Ондреянове, да на Иване на Григорьеве, на всех боярех на двинских» (ДДГ. С. 356, № 89.)

 В исторической литературе в качестве датировки «второго списка» ранее указывались 1471-1477 годы. Академик Владимир Лаврентьевич Янин (1929 – 2020) уточнил время создания списков, датировав «первый список» 1471-1477 годами, «второй» — 1474-1477 годами. По-видимому, «второй список» двинских волостей в прежней датировке (1471–1477) и послужил в качестве информации, использованной для приведённой в упомянутой выше статье Википедии даты.

 Впрочем, общий «возраст» Соломбалы это уточнение не уменьшило, так как благодаря трудам всё того же академика Янина дата первого документального упоминания топонима «Соломбала» переместилась к началу XV века.

 Более давний письменный «след» нашёлся в одной из рукописных грамот, опубликованных в книге «Грамоты Великого Новгорода и Пскова» (1949 г.). Всего сохранилось 348 грамот. Из них 156 частного характера относятся «к Двине». В грамоте под номером 130 звучит и название Соломбала. Выдержка из книги: 

 «Начало XV в. – Рядная Василия Федорова, его детей и братанов с новгородским посадником Иваном Даниловичем о выкупе у него Андреева участка за Волоком в Соломбале, Ижме, Лодме и Уне». 

 Далее следует описание внешнего вида документа и основание его датировки. Поскольку текст Рядной довольно объёмен, приводится лишь его начало:

 «Се срядися Василии Федорове и его дети, и его братан….с посадником с новгородцкым с Ываном с Даниловицом про участок дяди своего  за Волоком в Соломбале…».

 Академик В.Л. Янин, проанализировав в разделе 7 «Двинские акты» академического издания «Новгородские акты XII – XV вв. Хронологический комментарий» (М.,1991, с.301-302) содержание грамоты № 130, а также имеющиеся исторические факты, определил точное время издания данной грамоты. Выдержка из анализа:

 «Андреев участок в Соломбале, завещанный Андреем Хутынскому монастырю и приобретенный у монастыря Иваном Даниловичем (ГВНП № 127), выкупается по комментируемому документу Василием Федоровичем с детьми и племянниками - Мартемьяном, Иваном, Андреяном и Яковом Александровичами, которые все вместе называют бывшего владельца этого участка – Андрея – своим дядей (надо полагать, что дядей он мог приходиться только детям и племянникам Василия Федоровича).

Иван Данилович был посадником в 1415-1417 гг. (см. комментарий к предыдущему документу [грамота № 127]); в рассматриваемой рядной он уже носит посадничий титул». 

 Таким образом, известное по письменным актам время посадничества (1415-1417 годы) участника сделок новгородца Ивана Даниловича является бесспорным аргументом для датировки подписываемых им в этой должности документов.  Если соломбальцы согласятся даже с его верхним пределом (год 1417-й), в 2027 году можно будет отметить 610 лет со дня первого, подтверждённого документально упоминания Соломбалы.

 ***

 Следует сказать, что в российском законодательстве не существует правовой процедуры установления даты основания поселения (населенного пункта). Она может закрепляться в уставе субъекта Российской Федерации или муниципального образования в качестве праздничной даты на основании анализа исторических документов как результат общественно-политического согласия.

 А если речь идёт об установлении памятной даты для некогда самостоятельного поселения? Возможно, достаточно согласия соломбальцев?

 Уверен, они «За!».

 ***

 Вот и захотелось заглянуть в близкое будущее. Фантазия привела в июль 2027 года. Читаю заметку на странице популярного местного СМИ:

 «Подготовка к 610-летнему юбилею Соломбалы осуществлялась строго по графику, утверждённому губернатором соответствующим постановлением. Удалось привлечь значительные средства из городского, областного и федерального бюджетов. Подарками соломбальцам и городу к славной дате стали отремонтированные островные дороги, запущенная в эксплуатацию транспортная развязка на въезде в Соломбалу, начало строительства второго автомобильного моста через Кузнечиху, законченная наконец реставрация Агликанской церкви, долгожданный ввод в строй Набережной имени Георгия Седова, открытие музея Соломбалы в одном из восстановленных особняков, развитие туристической инфраструктуры на острове, ежегодно проводимый здесь «соломенный бал» и многие другие дела, мероприятия и объекты».

 Если не в этом, в каком-то из иных параллельных миров, может, так и будет?

 Александр Чашев

 Автор фото Соломбалы – Макс Немудрый.

 

09 февраль 10:00 | : Горячая тема / Культура

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