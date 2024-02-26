Сельцо. История жизни

(Сокращённая версия очерка. Полная с таблицами статистических данных, фотоснимками, фрагментами карт и выписками из архивных документов включена автором в написанную книгу об истории холмогорских поселений, для издания которой требуются спонсоры)

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На карте России встречаются населённые пункты, именуемые с заглавной буквы Сельцом. В словарях русского языка самым распространённым толкованием (этимологией) происхождения географического термина «сельцо» являются следующее: «обособленный мелкий хуторок, исторический тип населённого пункта в России и Речи Посполитой, с XVI века: сельский населённый пункт без церкви, но хотя бы с одним двором землевладельца и комплексом хозяйственных построек, иногда с часовней».

Словно противореча подобного рода утверждениям, многие носители этого имени являются довольно крупными по площадям и численности населения. В Брянской области это, казалось бы, «сельское» название носит даже город.

Сельцо, о котором пойдёт речь в данном очерке, находится в 40 километрах к юго-западу от древнего села Емецка, входящего в состав Холмогорского округа Архангельской области. Впрочем, название это (Сельцо) становится «народным», поскольку в официальном документообороте оно встречалось лишь в форме прилагательного, обозначая Селецкое сельское поселение, административным центром которого была деревня Погост.

Увы, широко разрекламированная ещё недавно «реформа местного самоуправления» без нормальной бюджетной обеспеченности завершилась противоположным процессом огосударствления низовых органов народовластия и полного их подчинения вышестоящим уровням публичной власти. Вместе с утратой полномочий сельских поселений завершаются их долгие времена относительно самостоятельного существования. Богатая на события история каждого из них предстаёт в виде разрозненных дат и фактов, которые требуется собрать воедино, описать и занести в «живой», постоянно дополняемый документ, иногда именуемый «историческим паспортом». Насельники северных земель, их потомки должны, имеют право знать историю родных мест. Кроме того, без таких «паспортов» туризм, о котором как вожделенном источнике увеличения доходов местных бюджетов и населения, а также создания рабочих мест грезят в речах и проектах представители областной и муниципальных властей, успешно не развить, поскольку знакомство с историей и её объектами является общепризнанным, сильнейшим побудительным туристским мотивом. И потому территориям, рассматривающим туризм как драйвер экономического развития, без «исторических паспортов» не обойтись.

Справочная информация о Сельце.

Из Википедии: «Погост (другое название Сельцо) — деревня в Холмогорском районе Архангельской области. Погост являлся административным центром Селецкого сельского поселения (МО «Селецкое»). Находится на расстоянии 145 км от районного центра — города Холмогоры. Площадь занимаемой территории — 165,8 га. Деревня Погост расположена на реке Емце, одной из двух[источник не указан] рек в России, протаивающих полыньёй, а не ледоходом. Численность населения (чел.): 2002 – 551, 2010 – 464, 2012 – 477».

В состав упразднённого Селецкого сельского поселения входили деревни: Верхний конец, Заболото, Зарека, Ерошиха, Малое-Высокое, Осередок, Погост, Цигиль.

Переместимся на 100 лет в прошлое.

Год 1920 -й

В изданном в 1922 году «Списке населённых мест Архангельской губернии», на странице 54 - й приведены некоторые статистические данные по Селецкой волости Емецкого уезда. После названий деревень и сёл в скобках указаны названия их частей - ранее самостоятельных деревень. В дальнейшем путешествии в прошлое они будут иметь большое значении для идентификации того или иного населённого пункта.

В 364 дворах села, деревень и выселка учтены 1564 человек, в том числе 670 мужского пола и 894 женского.

Год 1894 – й

В изданном в 1894 году «Кратком историческом описании приходов и церквей Архангельской епархии», в первом выпуске на страницах 348-351 содержатся сведения о Селецком приходе. Согласно описанию в приходе 18 деревень, в которых проживали 1496 человек, в том числе 556 мужского пола и 940 женского.

Год 1888 – й

В «Атласе Архангельской Епархии за 1888-й год» в разделе «Подробное описание во IV-м благочинии Холмогорского уезда приходов и населения» приведена таблица с информацией о Селецком приходе, согласно которой в 18 деревнях прихода в 244 домах обитали 1702 души. В отличие от предыдущих описаний, в этом превышение женщин над мужчинами не столь значительно.

Год 1859 - й

В 1861 году в Санкт-Петербурге издан сборник «Архангельская губерния по сведениям 1859 года», в котором размещены «Списки населённых мест». На разных страницах в таблицах приведены некоторые сведения о селецких и соседних деревнях. Статус села тогда имело Сельцо, в котором проживали 132 человека.

Год 1785 -й

В Статистическом Описании крестьянских хозяйств Архангельской губернии по состоянию на 1785 год в числе волостей Холмогорской округи под номером 31 значится Селецкая община. Ниже приведены некоторые данные из Описания.

Церкви – 2, в т.ч. 1 каменная, 1 деревянная

Число деревень – 18, в т.ч. с 2-3 домами – 1, с 4-6 домами – 10, с 16-20 домами – 2

Число домов – 138

Число семей бездомных – 9

Число жителей обоего пола – 914

Число дворов с грамотными – 10

Землевладение по веревной мере (десятин) – 728

Сбор хлеба в лучшие годы (сам сколько) – ржи 8, ячменя 7

Собирается копен сена – 14255

Коров – 345

Быков – 224

Овец – 664

Лошадей – 207

Дворов без коров - 13

Дворов без лошадей – 17

Дворов, не занимающихся промыслами -2

В волости имеется мельниц – 1

Дворов, необеспеченных хлебом – 100

Поскольку северные земли не всегда и не всех крестьян могли прокормить, приходилось им заниматься и другими, приносящими доходы промыслами как местными, так и отхожими.

Батраки и казаки - 2

Пастухи – 2

Смолокурение – 53 (всего 945)

Заготовка дубильной коры – 1

Пресноводное рыболовство – 1

Лесная охота – 1 (всего 78)

Кузнецы – 1

Кожевники – 1

Обработка кожи морского зверя – 10 (отхожий промысел, иных промысловиков этого профиля в Холмогорской округе не указано)

Портные – 3

Сапожники – 3

Скупщики смолы, теса – 2 (отхожий промысел, всего 6 в Холмогорской округе)

Скупщики рыбы – 1 (отхожий промысел, всего 2 в Холмогорской округе)

Владельцы мельниц – 1

Лесные подрядчики – 1 (внутренний промысел, всего 2 в Холмогорской округе)

Разные работы – 4

Год 1780-й

В этом году образован Холмогорский уезд, включённый в состав Архангельской области Вологодского наместничества. Тогда же вновь образованному уезду переданы селецкие земли, ранее входившие в Каргопольский уезд в составе Мехренского стана, административный центр которого находился в Сельце.

Год 1762 – й

В Российском архиве древних актов (РГАДА) хранятся датируемые указанным годом Сказки о государственных и монастырских крестьянах Кенозерской, Павловской, Малошуйской, Плесской, Владыченской волостей, Мошенского, Турчасовского, Мехренского станов и монастырских вотчин Каргопольского уезда (РГАДА, ф. 350, оп.2, д.1277, лл.2343-3022).

Год 1748

В Книге переписной выбывших после I ревизии купцов г. Каргополя, монастырских и государственных крестьян 1748 года приведены сведения по волостям и станам Каргопольского уезда, в том числе и по Мехренскому стану (РГАДА, ф.350, оп.2, д. 1273, лл. 1-587)

1619-1621 годы

На странице 307 сборника АН СССР 1983 года (М., сост. С. Б. Веселовский) опубликована выписка из Приходо-расходных книг московских приказов 1619-1621 годов: «129-го апреля в 9 день по отписке не Каргополя Ивана Свиязева да Емельяна Евсевьева в то число на нынешней на 129-й год данных и оброчных денег с Мехренского стану сорок пять рублев взято; платил целовальник Дружинка Романов. Да по каргопольскому сметному списку 129-го году тех же доходов в Каргополе».

Год 1563-й

В Материалах по истории Европейского Севера СССР (Сев. археогр. сб. / Археогр. комис. АН СССР, Вологод. гос. пед. ин-т, Сев. отд-ние Археогр. комис. АН СССР. - Вологда, 1970, стр.396) опубликован текст «Сотной с каргопольских книг писма Никиты Григоревича Яхонтова с товарыщи Лета 7070-го» (1563 год). Выдержка из Сотной: «В Каргополском уезде в Мехренском стану на речке на Емце волостка Селцо. А в ней погост. А на погосте церков Введение пречистые да предел на полатех Егореи стратотерпец, ла теплая церков Воскресение Христово. К тому ж погосту церковная деревня против погоста за рекою: в. поп Трифан. Пашни в поле 7 четвертей, а в дву по тому ж, земля худа…»

Год 1560-й

Прозвучало имя Сельца и Мехренского стана в Платежной книге Каргопольского уезда, составленной около 1560 года по книгам письма Якова Сабурова и Ивана Кутузова 1555-1556 годов. Опубликована книга (в переводе) в Северном археографическом сборнике, выпуск 2 «Северные писцовые книги, сотницы и платежницы XVI в.» (Вологда, 1972). Выдержка из книги:

В Турчасовском уезде станы и волости.В Мехренском стану на реке на Емце волостка Селцо в Веденском приходе, а в ней тяглых 37 деревень.

И т.д. (в полной версии)

1474 - 1477 годы

Итоги долгой борьбы Москвы и Новгорода за северные земли нашли отражение в трёх списках двинских волостей, впервые опубликованных в «Актах Археографической экспедиции» и с тех пор традиционно именующихся «первым», «вторым» и «третьим» по порядку их первой публикации.

Следует сказать, что в исторической литературе в качестве датировки «второго списка» ранее указывались 1471-1477 годы. Академик Янин уточнил время создания списков, датировав «первый» список 1471-1477 годами, «второй» — 1474-1477 годами, «третий» - 1471 годом .

Во «втором» (1474-1477 гг.) списке» перечислены земли, призванные стать «вотчинами осподарей великих князей»: «А Колмогоры и Падрин погост, Матигорьская лука от Орлеца, Нальостров до Великого Поля, Куръостров, Чюхчелема, Угтъостров, Великая куриа, Коидокуриа, Кегта Великая, Княжостров, Низовская лука вся до моря, Солонбал, Терпилов погост, Уна, Ненокса, — то все вотчина осподареи великих князеи. …А искал того Строганов на Есипе на Ондреянове, да на Иване на Григорьеве, на всех боярех на двинских. А волок Пинежскои, Пекернема, Шулонема, Кулуи-гора, Воепала, Пабережие от Великого двора до Великого двора, да в Наволоце две деревни, да Вонга, Чюшола, Юрела, Буела, Заозерие, да в Чинбале четыре деревни, – а то отчина великих князеи. А искал того Лука Строганов на Мише на Борисове, да на Василии на Селезневе, да на Василии на Онаньине. А Шастозеро, Моржова гора, Коскошино до устиа до Емецкого, городок Емецкои, Чюкчин конець, погост Емецкои, Ваимуга речка от устиа до верховиа по обе стороны по Емце вверх селцо, Мехренга речка от устиа до верховиа по обе стороны».

Таким образом, датой первого упоминания поселения Сельцо в официальных документах следует считать 1474-1477 годы.

При этом следует сказать, что речь в данном случае идёт о временах, связанных с пребыванием на здешней земле русских людей. До их прихода и вместе с ними в этих местах жили представители иных народов. Память о них всего лишь полтора века назад жила в народе. В статье «Заволоцкая чудь», изданной в 1869 году, П.С.Ефименко на основе данных опросных листов пишет: «Так, в Церковническом приходе, расположенном близ реки Мехреньги, впадающей в Емцу, крестьяне, живущие там причисляют себя, по происхождению к двум племенам: одни к чудскому, другие к новгородскому».

Спорят учёные по вопросу происхождения чуди. Многие относят к ней финно-угорские народы, представители которых в свою очередь требуют не отождествлять их с чудью. В языке саамов, представители которых считаются первыми насельниками земель северной Европы, слово «чудть» означает «чужой». Что имели ввиду «причислявшие себя» к чуди крестьяне, не установить. Для нас важно другое – многие саамские и карельские названия на Емце и Мехреньге уцелели почти в первозданном виде. В некоторых заменены лишь отдельные звуки. Как говорили в народе: «чтоб роту было удобнее».

Об «авторах» некоторых местных субстратных топонимов, их возможных значениях.

Многие иноязычные географические названия (топонимы) являются субстратными.

Справка: Субстрат топонимический (латинское substratum – «подкладка») - совокупность названий, образованных на языках народов, ныне не проживающих на какой-либо территории. Топонимист, подобно археологу, должен обнаружить (вскрыть) все слои названия, попытаться объяснить не только его смысл и значение, но и условия, причины его образования. Субстратные названия напоминают иконы, в которых может быть первый слой с одним ликом, его покрывают сверху другим, на третьем другое изображение. Разумеется, при этом топонимисты предлагают лишь версии, так как из настоящего невозможно «допросить» авторов названий и переименований о заложенных в них смыслах.

По мнению авторов объёмных научных исследований, возраст саамских топонимов (названий) на Европейском севере определяется в пределах от 2500 до 700-500 лет.

Чуть более десяти веков назад в здешних местах появились представители финских племён. Упоминания о древних карелах и вепсах (весь) встречаются во многих ранних исторических памятниках - русских летописях, скандинавских сагах, хрониках, буллах папы римского.

В отличие от саамов, охота и рыболовство для карел были подспорьем, кормились они продуктами земледелия и животноводства. Для этого нужны были земельные угодья и сенокосы. От леса избавлялись топором и огнём. Об этой деятельности напоминают многочисленные названия озёр и земель с основами каск – «подсека, срубленный для пожоги лес» и пал – «огнище, сожженная подсека». К юго-востоку от деревни Рипалово находится Каскозеро. Неподалёку от него расположено озеро Большой Няврус с вытекающей из него речкой Няврус. В переводе с саамского нявр – «плохой», «дурной».

Кстати, упомянутая деревня Рипалово своим названием обязана слову из финских языков репо, ребо – «лис, лиса, лисица». Формант (окончание) ла в языках народов финской группы обычно входит в названия поселений (местностей), образованных от личных имён. Репола – «земля человека по имени (прозвищу) Лис». На Соловецких островах есть деревня Реболда, в Карелии – село Реболы. Обосновавшиеся на Мехреньге русские для удобства произношения и, чтя законы русского языка, могли изменить финское Репола в Рипалово.

Расположенное к востоку от Сельца озеро Пешемское, от которого получил имя посёлок лесорубов, для живших на его берегах древних саамов было сакральным, поскольку основа пеш (пыш, паш) в северных топонимах имеет значение «святой».

Кулозеро, находящееся на пути из Меландово в посёлок Пешемское, своим названием также обязано саамам. Прасаамское кул – «рыба». Вспомним: кулебяка.

Река Мехреньга своим именем обязана небольшому зверьку из семейства куньих – барсуку. Авторами названия признаются карелы. На языках народов финской группы мегр, мягр, мягор, мякур (деревня Мякурье), мякор – «барсук». На европейском севере имеются десятки названий природных объектов с этими основами. Только вот почему-то впадающая в Емцу река имеет в названии основу «мехр», а не «мегр» как у других северные рек?

Возможно, к этому были причастны саамы. Как ими называлась до прихода финских племён река нам неизвестно. Версию можно предложить. Как сказано выше, охота кормила саамов и этот факт они могли отразить в названии главного водного пути (других не было) к охотничьим угодьям. На их языке меххць означает «охота». Пришедшие на берега реки карелы могли принести из предыдущих мест обитания популярный вариант с «барсуком» и карельским окончанием «еньга», означающим «река», оставив при этом согласную х в новом имени. Кстати, в Вологодской области этот звук также присутствует в названиях рек – Махрена, Махренка, Махринга.

Имя впадающей в Мехреньгу речки Шеньги также саамское. В этом языке шень – «осока». Шенкурск получил «осоковое» имя. При этом почему-то нанеся на свой герб барсука.

Популярное на севере название озёр, рек и от них деревень Конокса призошло от саамского коногас – «князь». В давние времена за земли Заволочья шла постоянная борьба между Великим Новгородом с одной стороны и Суздальским, Ростовским и Московским княжествами с другой. Владения новгородцев и других князей были разбросаны во многих районах Русского Севера, создавая порой чересполосицу. Вполне возможно, что в названиях рек и озёр с первоначальной основой коногас, отражены права владения ими князей того времени. Можно предположить, что форма Конокса появилась на свет после замены окончания гас в саамском названии на элемент окса финно-угорских языков, означающий «ветвь», «небольшой приток».

Название впадающей в Мехреньгу реки Кода в финских языках означает – «дом», «жильё», «шалаш».

Река Шорда названа карелами в честь лося. Шорд, шард – так звучит его имя в финских языках.

Название небольшого озера Кипрец, прилегающего к южной окраине Сельца, вероятнее всего произошло от прибалтийско-финского кипара, кипера – «кривой», «изогнутый». На карте у озера именно такое очертание.

Непростым для дешифровки является название реки Тёгра. В качестве версии происхождения топонима можно предложить слово из финских языков тера (tera) - «лезвие», «острие ножа». Добавив финно-угорский формант (окончание) га – «река», получим форму Терага, Терга. Последний вариант - наиболее близок к современной форме и, возможно, именно в данном названии произошла перестановка местами согласных звуков -р и -г. Для субстратных топонимов подобные процессы не редкость. Пример: форманты «финского» происхождения, обозначающие в топонимах мыс - как мень, так и немь, мена и нема.

От названий водных объектов (гидронимов), которые являются наиболее древними и зачастую начальными, производными для наименований сухопутных объектов, перейдём к дешифровке местных субстратных ойконимов – названий населённых пунктов. Интерес вызывают несколько названий деревень явно нерусского происхождения, приведённых в очерке в таблицах разных веков .

Этимологии основ названий деревень Конокской, Мякуринской и Рипалово приведены выше.

Деревня Цигиль. Чем-то напоминает название района Архангельска – Цигломень. И не зря. Основа сигл, сиглу, цигл, чигл, шигл, цигель в финских языках имеет значения: «крыло невода», «голова невода», «передняя часть невода».

Основа коск, коски в названии деревни Косковской в финских языках означает «порог», «водопад», «перекат». Впрочем, начальным «слоем» в имени местности (от него и деревни) могло быть и саамское кэскас – «можжевельник».

Кажущееся кому-то неприличным название деревни Хергорская (Хергорки) на самом деле означало всего лишь часто встречаемое на Русском Севере «бычье» имя возвышенностей и пастбищ, поскольку в финских языках hakki (хякки) имеет значение «бык». В некоторых карельских диалектах оно звучит, как harka (хярка, херка). Подтверждением «финской» этимологии могут служить название деревни, находящейся на карельском перешейке – Хёркё, а также карело-финское имя Херки. Переводятся они как бык. В «Списках населённых мест» 1859 года в описи селецких деревень составители, возможно, попытались «спрятать» якобы неблагозвучное имя за южнорусским названием «Херсонская». Впрочем, шенкуряне в это же время пошли ещё дальше, присвоив деревне с названием Херполе аж два имени – Агафанская и Агафоновская. Только вот это не помогло – звучит первое название в дошедшей до наших дней поговорке о девушках тамошних: «Из окна рожу продать, табаком торговать — херполянченки».

И, наконец, названия двух селецких деревень - Юрандинская и Юркинская. Казалось бы, русские они «до пят». Ан нет, иноязычная «подкладка» и у них, возможно, имеется. В нашей области топонимов с основой юр, юра великое множество. В финских языках она имеет значение «основание, корень, комель». Эта основа обычно используется в названиях местностей (от них – деревень), расположенных на «коренном берегу», «сухом берегу», а также протекающих вдоль них рек и расположенных рядом озёр.

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Жителям селецкой земли достались в наследство замечательная природа и богатая история. Использовать надо эти преимущества во благо живущих и будущих поколений. И в этом деле не помогут «ни бог, ни царь и не герой» - самим придётся искать пути развития, отвечая на извечные русские вопросы «что делать?» и «с чего начать?». При этом в качестве достойного примера для подражания подходит один из самых активных преобразователей природной среды в животном мире, строитель подземных городов, имя которого носит река Мехреньга – барсук. В культуре многих народов барсуки представляются положительными героями. Этот спокойный, чистоплотный, миролюбивый трудяга достоин памятника. Почему бы не установить его в Сельце? И ежегодный праздник ввести в его честь, предварительно объявляя посвящённые барсуку конкурсы сказок, стихов и рисунков.

И о предшественниках русских в этих землях надо рассказывать себе и туристам, в том числе и в ныне популярной у молодёжи игровой форме, например, на условную тему «Встреча Руси с Чудью».

И память о саамах, карелах и предках русских можно сделать «овеществлённой» в виде реконструкций куваксы и вежи (жилища саамов), перти финнов, типичного дома новгородца, предметов быта и национальных блюд этих народов, подаваемых в местном трактире.

Отдельного, бережного отношения требует восстановление православных святынь. Сгоревший в 1986 году величественный Воскресенский храм в Сельце обязательно должен быть построен заново. Благо чертежи его сохранились.

И это лишь мизерная часть идей. Фантазия у селецких жителей на выдумки гораздо богаче. Дело за малым – их надо воплотить в жизнь. Успехов в благих делах и начинаниях!

Александр Чашев

На фото из семидесятых годов прошлого века река Емца, Сельцо, Воскресенский храм Автор фото - В.Д.Рюмин. Колоризация снимка – В.Б. Ермолин.

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Предыдущая публикация из цикла «Читая страницы минувших веков»: https://rusnord.ru/hot/62698-matigory-stranicy-istorii.html