Змея к нам приходит. Что ждать, как отмечать

Сегодня ночью Змея сменит Дракона.

2025-й - Год Зеленой Деревянной Змеи по Восточному календарю. Ничего страшного… его просто нужно пережить. Вот только летоисчисление по лунному календарю другое. На Востоке будут встречать 4722-й год. И будет он длиться аж до 15 февраля 2026 года.

Змея — удивительное существо. В восточной культуре ей приписывают немало хороших качеств — ум, мудрость, хитрость, прозорливость и верность. В сказках она помогает решать проблемы и трудные задачи, выручает в сложных ситуациях и может подсказать верный путь. А как же ее изворотливость и умение избегать острых ситуаций? Разве это не положительное качество?

Это пресмыкающееся умеет наслаждаться жизнью и получать удовольствия от простых вещей. Вспомним, как змеи, свернувшись клубком, греются на солнышке.

Год под знаком Змеи не должен принести нам крупных разочарований, ведь она пристально следит, чтобы все вокруг не нарушало ее спокойствия и свободы. Добавим к этому зеленый цвет: символ гармонии, мира, роста.

Что надеть

Год Змеи многие модельеры называют едва ли не самым стильным. Действительно, любители яркого в главную ночь года могут блеснуть платьями с пайетками разных размеров, имитирующих структуру и цвет змеиной кожи.

В цветовой гамме — простор для полета фантазии. Все потому, что змеи бывают самых разных расцветок. И все же в некоторых рекомендациях говорится, что предпочтение стоит отдавать изумрудным и травяным оттенкам, ведь это же год Зеленой Деревянной Змеи! Любители менее броских цветов могут смело выбирать вещи серого, молочного, коричневого цвета.

Мужчинам дизайнеры советуют выбирать костюмы в серой гамме.

Правильно украсить дом

«Максимум уюта, максимум интимности» — такой совет дает Змея по праздничному интерьеру. Постарайтесь зонировать пространство дома, квартиры, создав уединенные уголки. Постарайтесь избегать ярких, кричащих цветов в интерьере.

Отлично подойдут для декора инсталляции из натуральных камней. Можно приобрести такую, а можно соорудить самому, вытащив из ящиков камешки, привезенные с юга. Размещайте их самостоятельно на столах, тумбах, подоконниках или же украшайте ими полки с книгами и цветочные горшки.

Как накрыть стол

Стол — главное место. Именно за ним в нашей культуре концентрируется праздник. В этом году зону трапезы можно декорировать в строгой серой гамме или в зеленой. Получится весьма оригинально и стильно.

Допускаются оттенки белого, желтого. Главное, не переборщить с количеством цветов. Не теряйте чувства меры.

На столе должно быть немало закусок растительных — салаты или нарезки овощей, блюда из круп. Из мяса лучше предпочесть птицу или свинину. Разнообразьте стол коктейлями.

Что дарить

Практичные подарки — почти всегда хорошо. Если вашим близким нужна дорогая бытовая техника, а вы можете преподнести ее в подарок, не сдерживайте себя. Куда как осторожнее надо быть с парфюмом и косметикой. Тут стоит хорошо знать предпочтения визави. Покупать просто дорогие духи и тени не имеет смысла.

В этом году хорошо вручать в новогоднюю ночь украшения. Женщинам — колье, цепочки с подвесками в виде змейки, браслеты. Мужчинам — запонки, зажимы для галстуков, брелоки. Если мужчина холоден к подобным аксессуарам, выбирайте портмоне, сумки, рюкзаки, аксессуары для хобби или работы.

Натурам оригинальным можно приобрести впечатления в подарок — прогулку на теплоходе с ужином, билеты в театр или на необычное шоу.

Что ждать от года Зеленой Деревянной Змеи

Что уж скрывать, Змея нередко приносит некоторое волнение и перемены. Иногда она может повредничать, и тогда неизбежны испытания и катаклизмы.

Вероятнее всего, такие встряски возможны в первой четверти года и в третьей. В это время стоит удвоить внимание, поберечь здоровье и кошелек.

Остальной период можно наслаждаться жизнью по полной программе.

И помните – плохих годов в календаре не бывает… бывают особые обстоятельства.

( https://www.kp.ru)