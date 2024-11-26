В исправительных колониях Поморья лепят из снега символы года

Традиционно в новогодние праздники в исправительных учреждениях УФСИН России по Архангельской области проходит конкурс снежных фигур.

Начало января было щедро на осадки и материал для мастерства не пришлось долго копить. В этом году символом года является змея. Именно ее и решили сделать отбывающие наказание в исправительной колонии № 1 (п. Пирсы, г. Архангельск). Фигуры у мастеров получились разными и по форме, и по цвету, и даже по настроению.

Территорию снежными фигурами украсили и подростки, отбывающие наказание в Архангельской воспитательной колонии (п. Талаги, Приморский округ). В этот раз подростки сделали много красивых снеговичков и персонажей из русских народных сказок, там самым создав себе праздничное настроение.

В колонии-поселении № 3 (п. Талаги, Приморский округ) также традиционно в новогодние праздничные дни прошел конкурс "Снежные фантазии". Осужденные сделали не только фигуры символа наступившего нового года, но и сказочных героев. Так, на территории учреждения разместился заклинатель змей – снеговик, перед которым из мешка выползает красавица кобра. При входе в учреждение посетителей встречает Снегурочка с символом года на плече, а чуть поодаль расположилась желтая змея с цифрами наступившего 2025 года. Победителями конкурса стали осужденные отряда № 1, которые сделали заклинателя-снеговика и кобру в мешке.

Новогоднее творческое состязание прошло и в следственном изоляторе № 1 (г. Архангельск). В нем приняли участие отбывающие наказание в отряде хозяйственного обслуживания. В один из дней новогодних каникул они дружно начали работу по заранее заготовленным эскизам. На помощь приходили вода, различные инструменты, помогающие придать снегу форму, а также краски и кисточки. В течение двух дней можно было наблюдать за трудоемким процессом.

В результате на территории следственного изолятора появились снежные фигуры знаменитого мультипликационного персонажа и змеи – символа 2025 года. При подведении итогов участников поблагодарили за созданные работы, которые будут радовать до наступления тепла.