В ожидании крутых перемен. Наступил Год Зеленого Дракона

Сегодня, 10 февраля, по восточному календарю наступил Год Зеленого Дракона.

Дракон – единственный мифический символ в этом круге. Он известен своей величественностью и грозным впечатлением, но именно его годы также считаются одними из самых удачных. В 2024 году, согласно нумерологическим исследованиям, наступит время, когда мечты и желания смогут воплотиться в реальность, даже те, которые казались недостижимыми. Этот год будет полон непредсказуемости и возможностей для прорыва. Однако, чтобы достичь успеха, важно верить в свои силы, преодолевать страх и придерживаться плана.

Этот год обещает быть удивительным и полным возможностей для всех двенадцати знаков китайского зодиака. Посмотрим на прогнозы…

Крыса

(1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020 годы рождения)

У Крыс появится возможность сделать выбор между стабильностью и изменениями. Если Крыса решится на перемены и смело вступит на новый путь, она обнаружит, что в сфере карьеры открываются блестящие перспективы. Новые возможности и проекты будут приносить стабильный рост доходов. Несмотря на это, Крысам следует быть бдительными и не поддаваться возникающим соблазнам. Помимо карьеры и финансов важным аспектом жизни Крыс в 2024 году будут их отношения со второй половинкой. Будь то супруг, партнер или близкий друг, Крысы должны уделить время и внимание своим близким отношениям. Коммуникация, взаимопонимание и поддержка станут основой для гармоничных отношений.

Бык

(1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021 годы рождения)

Год Деревянного Дракона обещает Быкам стабильный прогресс во многих сферах их жизни. Чтобы воспользоваться этими возможностями, необходимо сохранять спокойствие, решительность и ответственный подход к делам. В работе открываются огромные перспективы, поэтому стоит быть готовым к новым вызовам и возможностям для профессионального роста. Однако успех в карьере не должен отвлекать от личной жизни. На самом деле, баланс между работой и семьей будет ключевым фактором для достижения максимальной гармонии.

Тигр

(1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022 годы рождения)

Тигры, будущий год обещает вам незабываемые впечатления и возможности для роста и развития. Однако помните, что слишком высокие амбиции могут привести к разочарованию. Поэтому сохраняйте осмотрительность и здравый смысл при принятии решений. Ваша личная жизнь может столкнуться с некоторыми сложностями, вызванными недопониманием. Но не впадайте в отчаяние, так как коммуникативный опыт поможет вам преодолеть многие проблемы. Не стесняйтесь выражать свои мысли и чувства, будьте открытыми для диалога, и вы обнаружите, что взаимопонимание станет достижимым. К концу года Вселенная обещает вам вознаграждение за ваши усилия.

Кролик (Кот)

(1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023 годы рождения)

Большая удача ждет тех, кто готов идти по пути личностных и духовных трансформаций. Год Зеленого Деревянного Дракона предоставляет им возможность раскрыть свой потенциал и развиться как личности. Это может включать в себя изучение новых навыков, профессиональное развитие или духовное просветление. Важно быть открытым для новых идей и готовым к изменениям, чтобы воспользоваться благоприятными возможностями, которые появятся на пути. Однако важно помнить, что необходимо избегать импульсивных решений и поступков. Хотя риск может быть полезным, он должен быть обдуманным и основанным на здравом смысле.

Дракон

(1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012 годы рождения)

2024 год обещает быть насыщенным и интересным для символа этого года – Дракона. Вместе с победами и успехами, которые обязательно будут, следует помнить о необходимости приложить усилия для достижения желаемых результатов. Важно отказаться от излишней самоуверенности, чтобы сохранить реалистичный взгляд на свои возможности. Однако помимо работы и достижений Дракону также стоит наслаждаться текущим моментом и забыть о грезах на время. Жизнь преподносит множество приятных моментов, и важно научиться ценить каждый из них.

Змея

(1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013 годы рождения)

В год Зеленого Древесного Дракона Змеям предстоит столкнуться с различными задачами и вызовами. Чтобы успешно преодолеть эти препятствия, необходимо сохранять стратегический подход и не позволять сиюминутным выгодам столкнуть нас с пути. В личной жизни Змей ожидает гармония. Для одиноких представителей этого знака наступает время, когда они могут встретить особенного человека. Не бойтесь перемен в этой сфере жизни, они неизбежны и могут принести с собой радость и счастье.

Лошадь

(1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014 годы рождения)

Для Лошадей год обещает быть волнующим и полным возможностей. Судьба будет в их руках, их решения и фокусировка на главном будут играть ключевую роль в достижении успеха. Приоритеты должны быть четко определены, чтобы не допустить разброса энергии и ресурсов. Когда Лошади сосредоточены и преданны своим целям, хорошие события будут следовать за ними.

Овца (Коза)

(1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015 годы рождения)

Новый год всегда приносит с собой надежду на лучшее и возможность начать все с чистого листа. Год Дракона обещает быть благоприятным периодом для проявления лучших качеств этого знака. Это время, чтобы быть открытыми для новых знакомств и отношений, готовыми к приключениям и эмоциональным переживаниям. Важно помнить, что сила и мудрость должны применяться не только в профессиональной сфере, но и в личных отношениях. Сострадание и понимание будут ключевыми качествами, которые помогут создать гармонию и счастье в личной жизни.

Обезьяна

(1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016 годы рождения)

Год Деревянного Дракона обещает быть периодом вызовов и трудностей для Обезьян. Однако если вы не будете пренебрегать своей находчивостью, сможете преодолеть все препятствия на пути. Знак Обезьяны изначально обладает чувством юмора, и это качество может стать союзником в сохранении позитивного настроя даже в самых сложных ситуациях. Будучи более открытыми и коммуникабельными, Обезьяны смогут создать зону роста для себя. Это относится не только к профессиональным отношениям, но и к личной сфере. Обезьянам стоит быть готовыми к новым знакомствам, участию в коллективных проектах и обмену идеями. Взаимодействие с другими людьми может принести не только новые возможности, но и помочь в личном развитии.

Петух

(1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017 годы рождения)

Год Дракона обещает быть удачным для Петухов, особенно в сфере карьеры. Новые захватывающие перспективы откроются перед ними, а также появится возможность попробовать себя в абсолютно новой сфере. Это может быть отличным временем для профессионального роста и достижения новых высот. Однако эзотерики советуют Петухам избегать излишне критического взгляда на вещи. Вместо этого важно научиться работать в команде, используя свои организаторские способности. Коллективная работа и сотрудничество могут принести больше плодов, чем попытки действовать в одиночку. Петухам следует проявлять гибкость и готовность к компромиссам, чтобы достичь успеха в работе.

Собака

(1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018 годы рождения)

Год Дракона – время, когда честность и порядочность особенно ценятся. Ваша преданность принципам и этичным нормам может привлечь внимание начальства и коллег. Постарайтесь поддерживать высокие стандарты профессионализма и быть надежным партнером. Ваша честность будет вознаграждена и поспособствует укреплению вашей репутации.

Свинья (Кабан)

(1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019 годы рождения)

В год Дракона особенно ценятся творческие способности, которые помогут вам адаптироваться к меняющимся условиям. Будьте готовы к новым вызовам и не бойтесь выходить за пределы своей зоны комфорта. Это может быть время, когда вам придется проявить свою изобретательность и оригинальность, чтобы достичь большего успеха. Однако помните, что в моменты особенных трудностей не стоит пытаться идти против течения. Вместо этого стремитесь найти гармонию с окружающим миром и воспользуйтесь его поддержкой.

(https://smotrim.ru/article/3672260?ysclid=lpf1pryppp948435699