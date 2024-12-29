Нет нерешаемых проблем. Депутаты АрхГорДумы за неделю

С таким девизом народные избранники столицы Поморья заканчивают первый месяц нового года. Приведем лишь несколько примеров.

На 2025 год энергоснабжающим реорганизациям на модернизацию сетей перепала невиданная доселе сумма – более 600 млн рублей.

Планов в связи с этим громадье - проектирование и реконструкция 25 кабельных линий в Октябрьском и Ломоносовском округах, в Соломбале и на Варавино-Фактории; прокладка новых кабельных линий от подстанции «Привокзальная» для обеспечения надёжного электроснабжения центральной части города, где в последнее время часто происходили аварийные отключения. И это только основные вехи.

Председатель комиссии по вопросам экономики и инвестиционной политики городского парламента, он же директор профильного МУП «Горсвет» Александр Гурьев видит впереди такие перспективы:

- В последние годы наблюдался рост количества инцидентов по обесточиванию жилых домов, в том числе в Привокзальном микрорайоне. Выделение федерального финансирования на строительство высоковольтных кабелей электроснабжения повысит надежность электроснабжения объектов, обеспечит более равномерное нагрузки, снизит общий износ энергетической инфраструктуры.

В администрации Исакогорского и Цигломенского территориальных округов приятные хлопоты – там решают, как эффективней использовать средства, выделенные по проекту «Комфортное Поморье».

Осчастливлен будет парк «Пионерский». Именно он стал победителем вышеназванного проекта, и уже в этом году запланированы масштабные работы по его обновлению.

Комментарий от приглашенной к обсуждению Натальи Братиной:

- Для жителей посёлка Цигломень это значительное событие, ведь парк «Пионерский» находился в запущенном состоянии более 40 лет. Совсем скоро они смогут наслаждаться долгожданным местом отдыха, которое станет более комфортным и привлекательным.

Как известно, одна из самых острых и долгоиграющих проблем областного центра – расселение аварийного и ветхого жилья. В рамках этой проблемы в 2024 году собственникам аварийного жилья в Архангельске выплатили 180 млн рублей в виде возмещения и 175 млн рублей в виде субсидий и иных выплат. Собственники имеют право выбора между получением жилья и денежной компенсацией. Не хухры-мухры, как говорится.

Свое удовлетворение происходящим высказал депутат Аркадий Пороховник:

- В последние годы город ударными темпами строит жилье с привлечением всевозможных ресурсов и программ, очередь двигается. И такой инструмент, как компенсация собственникам аварийного жилья, позволяет владельцам аварийных домов либо получить новое жилье, либо финансовую поддержку для самостоятельного решения жилищного вопроса.

Надеюсь, что программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда будет продолжена и в 2025 году!

И в конце на сладкое…

Депутат АрхГорДумы Юлия Чудакова поделилась рецептом своего фирменного киша (открытого пирога). Берите ручки и записывайте:

Тесто:

Сливочное масло — 120 гр

Мука — 180 гр

Молоко — 40 мл

Сахарный песок — 10 гр

Соль — по вкусу

Заливка:

Сливки 22% — 100 мл

Куриное яйцо — 1 шт

Сыр (гауда, голландский) — 100 гр

Начинка:

Любая красная рыба — 180 гр

Брокколи — 100 гр

Томаты — 100 гр

Соль, черный перец — по вкусу

Приготовление:

Замесите тесто, соединив все ингредиенты сразу. Сливочное масло должно быть холодным, поэтому перед началом работы его следует охладить в холодильнике в течение 30-40 минут.

Для заливки смешайте все ингредиенты, предварительно натерев сыр. Затем взбейте смесь блендером до однородного состояния.

Приготовьте начинку: нарежьте томаты и рыбу мелкими кубиками. Брокколи бланшируйте в кипящей воде в течение 2 минут, остудите и также нарежьте на мелкие кусочки. Смешайте все ингредиенты, добавив соль и перец по вкусу.

Раскатайте тесто в круг. Застелите форму пергаментом и выложите тесто. Выпекайте тесто 8-10 минут при температуре 175 градусов. Дайте ему остыть и осесть на дно формы.

Залейте примерно 1/3 часть заливки, равномерно выложите начинку и залейте оставшейся заливкой. Выпекайте пирог 20-25 минут при температуре 170 градусов. Остудите, извлеките из формы и по желанию смажьте сливочным маслом.