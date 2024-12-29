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В Архангельске начинается крутая модернизация электросетей

Информация от главы города Дмитрия Морева:

- Дан старт решению серьёзной проблемы с частыми сбоями в электроснабжении Архангельска. В 2025 году на модернизацию сетей энергоснабжающими организациями впервые за последние годы заложена по-настоящему большая сумма – более 600 млн. рублей.

Наши ходатайства услышаны, и «Россети Северо-Запада» получили субсидию из федерального бюджета на обновление инфраструктуры. Это основная сетевая организация в Архангельске, и она вложит в модернизацию и строительство новых линий электроснабжения 557 млн. рублей. Еще 61 млн. рублей инвестируют другие энергетические компании.

На 2025-2026 годы предусмотрено проектирование и реконструкция 25-ти кабельных линий в Октябрьском и Ломоносовском округах, в Соломбале и на Варавино-Фактории.

Две новые кабельные линии построят от подстанции «Привокзальная» для надежного электроснабжения центра города, где в последние годы постоянно возникали аварийные отключения.

Это значительный шаг по созданию современной энергетической инфраструктуры в Архангельске. Будем и дальше совместно с правительством региона добиваться финансирования - для обновления других коммунальных сетей.

23 январь 13:27 | : Политика / Экономика

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