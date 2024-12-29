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Добрые люди обещают помощь в «изгнании бесов» на васьковской дороге

Поводя итоги работы ИА «Руснорд» за прошлый 2024 год, можно с удовольствием поставить галочку за ещё одно доброе дело, сделанное для людей. В своей публикации «Сможет ли госпожа Рудкина расколдовать заколдованное место», где речь шла о неосвещённом участке дороги в посёлок и аэропорт «Васьково», и где происходило много аварий, в том числе, с жертвами, пришёл положительный ответ. Очень хочется надеется, что на сей раз эта проблема будет решена, а дорога освещена.

Вот, что нам отписались ДОБРЫЕ ЛЮДИ, а реально - «Архангельскавтодор» в лице заместителя министра Д.А. Красавцева: «по существу вопроса сообщаем, что запланировано строительство освещения на участке дороги к пос. Васьково, км. 5 , СНТ «Тайга»,проектом предусмотрено обустройство стационарного электроосвещения пешеходного перехода на участке 5+375 автомобильной дороги и остановочного пункта «Тайга 20 линия ». Данные работы будут проведены в срок до 1 сентября 2026 года».

Хотелось бы верить, что госпожа Рудкина проконтролирует этот вопрос, дорога будет «расколдована», а «бесы» изгнаны с этого места. А мы, свою очередь, будем внимательно следить за исполнением этого проекта. 

От себя хотелось бы добавить, что эта проблема существует с 2020 года. Тогда была реконструирована эта дорога, но освещение, которое было предусмотрено сметой и договором, не сделано. Поэтому службе судебных приставов приходится бороться годы  с тем, чтобы решения суда и заложенные сметой постройки освещения были сделаны. Невыполненные обязательства подрядчиком, несмотря на проплаченные деньги,  привели к такому «мистическому» стечению обстоятельств.   

В общем, вся «мистика» бесов на дороге - обыкновенная коррупция.

 Михаил Скоморохов

20 январь 09:30 | : Горячая тема / Экономика / Скандалы

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