Сможет ли госпожа Рудкина расколдовать заколдованное место?

Вчера вечером, 28 ноября в 17 00, произошла очередная авария на Васьковской дороге, что в Приморском округе, недалеко от «заколдованного» места – у пешеходного перехода напротив СНТ «Тайга».

Водитель не справилась с управлением, автомобиль занесло на скользкой дороге, и он упала в кювет. Машину буквально закинуло на деревья, поэтому спасателям пришлось спиливать деревья, чтобы его опустить на землю. Автомобиль был на «всесезонной» резине, без шипов.

Молодая женщина, мама двоих детей, жительница п. Васьково, не пострадала, хотя находилась в стрессовом состоянии и заявила, что было очень темно, и она не сориентировалась на дороге – ей померещился «темный» пешеход, и она пыталась уйти от столкновения.

Что в этом заурядном происшествии не так?

Дело в том, что в этом непростом месте, около пешеходного перекрестка, творятся непонятные и загадочные дела.

Приведем некоторые факты.

В начале года там был насмерть был сбит пешеход, пенсионер, дачник из СНТ «Тайга».

Далее, летом – стукнулись два легковых автомобиля, не смогли разъехаться, не поделили дорогу. Один из водителей рассказывал, что пытался объехать какого- то «темного» пешехода и немного вывернул на встречку.

Осенью, в сентябре, на том же месте врезались друг в друга три автомобиля. Говорят, одному из водителей в темноте «померещился» пешеход, и он пытался притормозить.

В конце октября – снова авария, сбили водителя квадроцикла, пенсионера, который пытался объехать «таинственного» пешехода и отклонился на встречную полосу, по которой на большой скорости ехал автомобиль и не смог вовремя остановиться. Водитель квадроцикла был госпитализирован с тяжелыми травмами.

Очень загадочная история, про которую говорят все жители поселка Васьково и дачники СНТ «Тайга». Что творится в этом «заколдованном» месте?

Но мне кажется, здесь причина в другом. Место на дороге не освещено, опасное, местные дачники, ГАИ и жители поселка Васьково неоднократно и в течении многих лет обращались к главе Администрации Рудкиной Валентине Алексеевне, ныне Главе округа, поставить там освещение, но, как говорится, «а воз и ныне там» … Освещения нет, а только «снуют туда -сюда» «темные» пешеходы и создают аварии.

Поэтому с тем, чтобы обеспечить безопасность жителей района, не допускать появления там мистических «темных» пешеходов, не увеличивать аварийность на дорогах района, почему бы госпоже Рудкиной не расколдовать это заколдованное место, просто сделав там освещение, а лучше и по всей дороге, ведь это входит в ее прямые служебные обязанности?

Тем более, что сегодня за все отвечает Губернатор ...

Михаил Скоморохов