Сочельник – не время для обжорства

Сегодня Сочельник - заключительный день Рождественского поста. С давних пор на Руси в этот день готовило сочиво - традиционное обрядовое блюдо. По сути своей это распаренные (или проще говоря, сваренные) зерна с медом, сухофруктами, орехами, маком. Это же блюдо готовят в Крещенский сочельник 18 января, только поливаю его дополнительно растопленным сливочным маслом.

Согласно народному обычаю, на стол ставят 12 постных блюд, олицетворяющих 12 апостолов. Главное из них – сочиво из цельных зерен риса или пшеницы, с добавлением мака, меда, грецких орехов, кураги, чернослива, изюма.

Также готовят овощные салаты и рагу, запеченную рыбу, грибы, соленья, постный борщ с пампушками, постные голубцы и вареники. Варят узвар из сухофруктов с медом, фруктовые и ягодные кисели, пекут пряники, маковые рулеты, в ходу запеченные яблоки с медом и орехами.

Начинать трапезничать можно только после появления первой звезды на небе, олицетворяющей Вифлеемскую, с молитвы, в которой прославляют Христа. Однако по утверждению некоторых священнослужителей, это – чисто народная традиция, ибо такого указания нет в классических православных канонах.

И все-таки, признаемся честно – для большинство светских людей именно разговение является самым волнительным и притягательным моментом в традиции любого поста (воздержания). Поэтому не грех послушать несколько полезных советов не только духовного, но и медицинского содержания:

1. В первый день нужно есть чаще, но меньше - по пять-шесть раз небольшими порциями.

2. Не налегайте на жирное мясо типа свинины или тяжелой говядины. Предпочтите белое нежирное мясо - куриную грудку, индейку.

3. В первые два-три дня после поста не ешьте колбасу, особенно сырокопченую, чтобы не создавать лишнюю нагрузку на печень.

4. Постарайтесь не сочетать разные животные белки за один прием, например, мясо и рыбу, яйца и молочные продукты. Лучше вводить по одному животному продукту в каждый прием пищи.

5. Аккуратнее с алкоголем. Хотя в Рождественский пост время от времени разрешалось вино, но все же больше пары бокалов хотя бы в первый день не пить. Лучше побольше морсов, кваса и обычной чистой воды.

Возможно, эти советы помогут даже тем безбожникам, выбрашим из всего набора рождественских чудес только обряд разговения.

Предлагаем вашему вниманию напутствие отца Марка перед Рождественским разговением:

- Само разговение, когда человек вкушает после поста «скоромную» пищу – мясную, молочную, это уже происходит после праздничного богослужения. По традиции, человек идет на рождественскую службу, которая совершается чаще всего ночью в храме, либо утром 7 января (об этом нужно узнавать в своих приходах). Православные молятся за этим богослужением, и, конечно, желательно, чтобы они еще причастились святых Христовых тайн – в этом смысл праздника, соединиться с Христом через причастие. И вот потом они уже приходят домой, зажигают огоньки на рождественской елке и садятся разговляться за стол вместе с домочадцами, с друзьями. Вот это будет иметь особый смысл. Праздник наполнится духовным смыслом и пользой для человека

Ну и в конце предлагаем рецептуру нескольких блюд на 7 января, которые разнообразят ваш стол.

Салат «Рождественская ночь»

На тарелку выложить в форме круга картофель (крупная тёрка), посыпать солью и молотым перцем. Полить картофель майонезом, присыпать репчатым луком (мелкие кубики). Копчёную куриную грудку нарезать (средние кубики) и выложить на лук, полить и этот слой салата майонезом. Далее следует слой из яиц (крупная тёрка) и майонез. Твёрдый сыр нарезать пластинками и вырезать из них звёзды, месяц и ёлочку. Остальной сыр и обрезки натереть (крупная тёрка) - это следующий слой салата, полить майонезом. Покрыть салат свеклой (крупная тёрка), ладонями слегка придавить со всех сторон свеклу, чтобы салат зафиксировал форму полусферы. Смазать майонезом (тонким слоем) всю поверхность салата, украсить тёртым желтком, сырными «поделками». Также можно изюминками или орехами сделать шишки на сырной ёлке.

Рулет из рульки к Рождеству

Варить промытую рульку 2.5 часа с добавлением очищенной луковицы, долек чеснока, соли, лаврового лист, перца душистого, перца чёрного горошком. Вынуть рульку, отделить мясо от кости. Последнее выложить на двойной слой стерильной марли, кожей к марле, посыпать свежерубленным чесноком, черным перцем и натереть мускатного ореха. В процессе готовки рульки отдельно отварить голень индейки и кусок бескостной свинины, разобрать. Выложить на мясо рульки и свернуть в тугой рулет, стянув марлей. Положить рулет в лоток поставить сверху гнёт и убрать в холод на ночь. Утром марлю снять и вынуть рулет. Нарезать кольцами и подавать с хреном, горчицей и аджикой.

Рождественский суп

Сушеные белые грибы замочить в воде на 1час. Перловку промыть, поставить варить в посуду, в которой будет вариться суп. Когда крупа почти готова, добавить грибы (можно их измельчить), квашенную капусту и копченую свиную колбаску. Пока все вариться, отдельно приготовить зажарку: на разогретую сковороду налить подсолнечное масло, выложить лук, нарезанный кубиками. Когда лук немножко поджариться, добавить красный молотый перец (щепотку) и сметану. Все тщательно перемешать, потушить на сковороде минутки две и вылить в готовый суп. В конце добавить соль, вегету, черный перец по вкусу. Колбаску можно порезать на кусочки.

Рождественская курица с грушей

Курицу (идеальный вес – 1.5 кг) промыть проточной водой, обрезать лишний жир в брюшке. Щедро посыпать куриную тушку приправами (но не переборщить с солью). Налить соевый соус, выдавить лимонный сок, добавить каплю постного масла. Хорошенько натереть этой смесью тушку курицы снаружи и внутри. Перевернуть ее грудкой вниз и оставить мариноваться. Груши сорта конференс нарезать четвертинками, обжарить до легких подпалин на сковороде-гриль. Вложить несколько ломтиков груши в брюшко курицы, защипнуть его зубочисткой или бамбуковой шпажкой, ножки связать кулинарным шпагатом. Переложить курицу в форму для запекания, обложить ее со всех сторон ломтиками груши. Отправить курицу с грушей в духовку, предварительно разогретую до 200 градусов, примерно на 60 минут.

Приятного аппетита и будьте здоровы!