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Митрополит Корнилий совершил литургию в Крещенский Сочельник

   Митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий 18 января, в на́вечерие праздника Богоявления, совершил Божественную литургию и Великое освящение воды в Ильинском соборе областной столицы.

    Крещенский Сочельник — это народное название дня накануне праздника Крещения Господня, происходящее от слова «сочиво» — постного блюда, которое верующие едят в этот день. Сочиво — это сваренные зерна пшеницы, приправленные медом, сухофруктами и иными сладостями. В церковной же традиции это время называется навечерием Крещения Господня или навечерием Богоявления.

    Великое водоосвящение совершается дважды в году — в самый день Богоявления, а также накануне, в навечерие Богоявления (Крещенский сочельник). В сочельник и в самый день праздника Богоявления, Крещения Господня, освящение воды совершается одинаково по одному чину. Изначально в сочельник 18 января воду освящали в храме, а в сам праздник — на источнике, реке или озере.

    Крещенская вода — это святыня, которая должна быть в доме у каждого православного христианина. Святую крещенскую воду принято употреблять натощак вместе с просфорой после утреннего молитвенного правила с особым благоговением как святыню.

    «Освященная вода, — писал святитель Димитрий Херсонский, — имеет силы к освящению душ и телес всех, пользующихся ею». Она, приемлемая с верой и молитвой, врачует наши телесные болезни. Преподобный Серафим Саровский после исповеди паломников всегда давал им вкушать из чаши святой богоявленской воды.

    Святитель Лука Крымский советовал: «Пейте святую воду, как можно чаще. Это самое лучшее и наиболее эффективное лекарство. Это говорю не только, как священник, но и как врач. Из моего опыта в медицине».

    Преподобный Серафим Вырицкий всегда советовал окроплять продукты и саму пищу иорданской (крещенской) водой, которая, по его словам, «сама все освящает». Когда кто-нибудь сильно болел, преп. Серафим благословлял принимать по столовой ложке освященной воды через каждый час.

    Важно знать, что купание в освящённых водоёмах является лишь традицией, никакого очищения от грехов оно не несёт и не является заменой таинству Покаяния (Исповеди). В дни церковных праздников христиане стараются участвовать в богослужениях и главном таинстве Церкви – Святом Причащении. 

19 январь 09:09 | : Будни / Верую

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