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Михаил Силантьев: «Так мы останемся совсем без своей картошки»

Климатические аномалии прошлого лета привели к снижению урожайности практически по всей России.

Осенью цены на овощи уверенно поползли вверх. Подорожание не обошло стороной даже самый «народный» продукт – картофель, килограмм которого в магазинах сейчас стоит до 80 рублей в столичных супермаркетах. Причем в Москве спрос на этот овощ в последние два года стал расти. Что и раньше случалось в годы испытаний и лишений.

В итоге: цена на картофель в среднем по России, по данным Росстата, за год выросла на 75 процентов: с 27,76 руб./кг в ноябре 2023 года до 48,58 руб./кг в ноябре 2024-го.

А, если нехватка товара на своих полях, нужно поискать на чужих (но дружественных). Основными странами-поставщиками картофеля в Россию традиционно являются Белоруссия, Египет, Азербайджан, Китай, Армения. С начала 2024 года импортные поставки из Белоруссии увеличились на 6о процентов, из Китая – в три раза, из Армении – в семь раз. С начала 2024 года ввезено свыше 395 тыс. тонн картофеля. Это на 7,9 процента меньше, чем за тот же период прошлого года.

Однако обыватель видит в этом элемент бреда – Россия закупает КАРТОФЕЛЬ у Китая (добро бы у одной Белоруссии). Тем более, что Михаил Силантьев из Архангельска, председатель Ассоциации «Фермеры Русского Севера», видит в картофельном дефиците более глобальные и глубоко порочные причины, чем какая-то сезонная неурожайность.

Эксперт считает, что реальных данных о производстве продуктов в России нет: вся публикуемая статистика – набор легенд и полумифов. Это приводит к неожиданным скачкам цен в условиях дефицита того или иного продукта. Ситуация с картофелем это ярко иллюстрирует. В публикуемых данных указывается, что большая часть овоща выращивается населением. Но дачники отчётности в статистику не предоставляют, поэтому цифры оказываются завышенными в разы. Если несколько лет назад большинство пенсионеров выращивали картошку, и эта информация попадала в статистику, то сегодня далеко немногие сажают овощи на своих огородах.

– Большая часть собранного в сельхозорганизациях урожая – кормовой картофель, пригодный и специально выращенный для сельхозживотных, – поясняет эксперт. – Его нам тоже показывают в качестве достижения агропрома и говорят, что мы картошкой обеспечены, то есть продукт попадёт в магазины. Но это не так! Несмотря на красивые статистические данные о производстве, пищевой картошки для продажи в магазинах – нет вовсе. Надо понимать, что фермеры выращивают для собственной реализации одни сорта (обычно рассыпчатая), для общепита – другие (не разваривающиеся), у магазинов востребованы третьи (лёжкие и калиброванные). Объединив всё это, мы и получаем красивые цифры, которые не говорят ни о чём. 

Министерство сельского хозяйства должно определить потребность в производстве каждого продукта – картофеля, молока, мяса, яиц или сахара. Необходимо совместно с торговыми сетями установить, что необходимо для того, чтобы на полках магазинов тот или иной продукт был всегда. При этом необходимо учитывать, что производство в меньшем объёме ведёт к росту цен, а в большем – к падению стоимости и банкротству производителя, что приведёт к подорожанию в следующем году, объясняет Силантьев.

– Я сейчас говорю о схеме квотирования производства сельхозпродукции, которая уже не одно десятилетие работает на Западе, обеспечивая стабильные цены на продовольствие. У нас же ежегодно трясёт всю отрасль: то много чего-то вырастили – цена упала, предприятия разорились; то мало – цены в магазинах взлетели. Схема квотирования позволяет избавиться от ценовых скачков и дать гарантированную работу для наших сельхозпроизводителей на десятилетия вперёд. К тому же это приводит к наполнению доходами бюджетов сельских муниципалитетов, к увеличению занятости на селе и притоку населения в сельскую местность. А докупание недостающих объёмов продовольствия ведёт только к вымыванию денег из нашего похудевшего бюджета и очередному росту цен, – заключил эксперт.

Короче, слова известной пионерской песни «тот не знает наслажденья, кто картошки не едал» наводят на грустные мысли о нашем будущем…

(по материалам издания octagon.media)

03 декабрь 13:11 | : Горячая тема / Деньги

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