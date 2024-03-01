Архангельские дачники теряют интерес к посадке картофеля

Дачных картофельных плантаций в этом году будет меньше.

Посадку картофеля в этом сезоне запланировали 39% владельцев загородных участков в Архангельской области: 37% сажали картофель и в прошлом году, 2% решились лишь в этом.

«Магазинный картофель есть невозможно. Приходится тратить много сил и денег на посадку своего», — комментируют свое решение респонденты. 52% не планируют заниматься выращиванием картофеля: «На даче нужно отдыхать! И зачем выращивать то, что стоит копейки?»



По сравнению с 2022 годом, северяне стали чаще отказываться от посадки картофеля на своей земле: два года назад 61% сажал картошку, сейчас — только 39%.

(фото с https://baq.kz)