Илюхин-гейт

Гейт — суффикс, используемый в английском и некоторых других языках для названия публичных скандалов.

Сегодня на очередной сессии Северодвинского горсовета Сергей Илюхин* с 90-процентной вероятностью будет лишён депутатского мандата, по крайней мере, такой вопрос стоит в повестке дня. Коллеги припечатают его «званием» иноагента, которым отставного военного моряка уже «наградил» Минюст России.

Впрочем, адвокаты утверждают, что лишение полномочий по данному признаку должно растянуться на долгие 180 дней с процедурой подачи апелляции и прочими юридическими казусами. Но тут можно ожидать демарша от других парламентариев, которые «не захотят полгода сидеть рядом с человеком, опорочившим себя сомнительными связями». Просто встанут и выйдут. Или сам Илюхин*, как офицер (среди которых бывших не бывает), не захочет смущать бывших коллег по законотворчеству. Короче, замерли в ожидании шоу…

Симптоматично, что всего месяц назад те же депутаты приняли на местном уровне закон, поражающий в правах иноагентов. И Илюхин* был единственным, проголосовавшим против. Как чувствовал. Или сам себе накаркал.

По версии Минюста, он попал под раздачу за публикации в интернет-журнале «7х7»*, тоже носящего эту «печать скорби». Издание мне не чужое (в прошлом). Лет 12 назад его совладельцем был мой близкий друг, известный в Архангельске и за его пределами человек, профессор Дмитрий Александрович Несанелис (ныне покойный). Он предложил мне вести «архангельский блок». Журнал имел правозащитную направленность, придерживался конструктивно-либеральной позиции, тогда это никого не смущало.

Я не видел повода не согласиться. Тем более, что за работу платили. Прямо под названием нашего региона гордо стояло – при поддержке МИД Германии. Тогда это не считалось чем-то преступным, скорее, современным вариантом совместного предприятия с участием иностранного капитала. На сотрудничество, долго не раздумывая, соглашались многие известные в Архангельске фамилии.

Того финансирования хватило на пару лет, не более. Немецкий транш быстренько проела головная редакция, располагавшаяся в столице Коми, архангельская страничка на самоокупаемость так и не вышла. Но лениво поддерживалась сыктывкарскими энтузиастами, которые ставили материалы старых авторов без всякого разрешения с их стороны. В последние несколько лет самым активным блогером был как раз Сергей Илюхин*.

Надо отдать должное руководству «7х7»* - когда Минюст вручил изданию «чёрную метку», они обратились к авторам за разрешением на публикации. Судя по всему, добро на публикацию своих опусов дал один Илюхин*. Я точно знаю, что он не получал за это ни евроцента, указанное издание давно существует в режиме поддержания собственной жизнедеятельности.

Однако не так давно в СМИ промелькнуло объяснение от государство (лично читал и принял к сведению) – для статуса иноагента теперь не обязательно получать живые деньги от идеологического врага, достаточно публиковаться на его площадках. Знал об этом Илюхин*? Несомненно, люди его склада следят за подобными новостями. Почему продолжал? Потому что это такой жертвенный тип личности, тип героя-одиночки, мученика за идею.

Он мог пойти на выборы только от себя лично, рамки любой партийной идеологии ему будут тесны, потому что либеральные ценности в нём причудливо переплетаются с коммунистическими идеалами. И поэтому он, такой экзотичный пассионарий, выиграл выборы по одномандатному округу, разметав все привычные шаблоны.

Скорее всего, его хватило бы на один созыв. Избирателю быстро приестся бесконечная говорильня, а на серьёзную лоббистику (из чего в итоге и складывается депутатская деятельность) у такого представителя народных масс просто нет никакого ресурса.

Илюхин* - профессиональный критик-ниспровергатель. Его материалы, публикуемые на упомянутом иноагентном ресурсе (не даю ссылку на него за бесполезностью, без полулегального VPN туда не попасть), полны негатива на любые темы, как местные, северодвинские, так и федеральные, по-другому ему неинтересно писать. О журналистских достоинствах промолчу (впрочем, в архангельское отделение СЖ и не таких принимали). Под укол его пера попадал кто угодно – от мэра до президента, от московского мусора до антиковидных прививок.

Мог он предполагать, что всё плохо кончится? Несомненно. Но, если выбрал себе роль «жертвы режима», надо играть её до конца, иначе неинтересно. Не удивлюсь, если Сергей Валерьевич* вечером про себя вздыхает – опять сегодня карательные органы не арестовали… совсем мышей не ловят!

В соцсетях обсуждается вариант, что иноагентство для него, как месть за позицию по транспортной компании «Рико», которую он не хотел пускать в Северодвинск. Полноте! Чтобы заткнуть одного городского депутата никто не додумается напрягать целый федеральный Минюст, есть более дешёвые способы (не будем перечислять, дабы никого не вводить в соблазн).

Он из тех, кто никогда не станет релокантом, и в мыслях этого не держит. Его имя в протестном мире не настолько громкое, чтобы на нём одном делать деньги, а знания и умения слишком специфичны для сытого и конкурентного западного мира. К тому же в порыве офицерского патриотизма пару сказанул что-то резкое в западном направлении… там такого не забывают и не прощают.

Здесь ни в одну из политических партий его уже не примут, с такой-то отметиной. Не бизнесмен, судя и по биографии, и по склонности к рефлексии.

Остаётся на жизнь «военный пенсионер». Тоже достойно. И теперь есть, что вспомнить.

*признаны иноагентами на территории Российской Федерации.

Леонид Черток