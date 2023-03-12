Северодвинский депутат замахнулся на статус неприкосновенности

То есть, на святое, из-за чего многие его коллеги и идут в депутаты.

На своей странице вечный возмутитель спокойствия Сергей Илюхин, не связанный партийными рамками, разместил буквально следующее:

- Этот случай наглядно показал, что для представителей прокуратуры порядок отстранения от управления автотранспортом совершенно иной и чреват для самих же полицейских. Создается прецедент, когда полицейские будут избегать связываться с пьяными за рулем лицами, которых защищают федеральные законы. А это безусловно создаёт угрозу для жизни людей на дорогах и не только нашего города.

Под случаем Илюхин имеет в виду инцидент 23 февраля между двумя северодвинским сотрудниками ГИБДД и нетрезвым помощником прокурора, вследствие которого принципиальные стражи порядка на дорогах лишились работы и попали под уголовку. Подробности здесь.

Депутат горсовета Северодвинска надеется, что его запрос на уровне регионального парламента дойдет и до депутатов Госдумы. Главное, чтобы свои поддержали отмену статуса неприкосновенной при нахождении за рулем в нетрезвом состоянии. Понятно, что в случае одобрения, этой особой привилегии лишатся не только прокурорские, но и депутатские.