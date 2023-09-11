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Северодвинский депутат поставил диагноз обкому КПРФ

Депутат Северодвинского горсовета Сергей Илюхин, человек левых взглядов, считает, что Коммунистическая партия Российской Федерации как на федеральном, так и региональном уровне, давно превратилась в псевдооппозицию. Вся ее деятельность направлена на одно – как можно дольше удержаться на политическом поле при тотальной потере популярности в народных массах.

Они никогда реально не будут бороться за власть. И ожидать от них ничего, кроме пламенных зажигательных эпатажных речей, сегодня не стоит. 

В качестве наглядных примеров соглашательской политики архангельского обкома КПРФ Илюхин морской офицер в отставке приводит проваленную агитацию за кандидата Грудинина на президентских выборах 2018 года, размен участия в губернаторский выборах в Архангельской области на теплое место сенатора для строительного миллиардера Некрасова, позорные результаты представителей партии на муниципальных выборах, демонстративная чистка своих рядов от популярных на местном уровне политиков (Афанасьева, Таскаева, Токмакова, Заднипровского и др.). 

- Как можно это назвать, если не сливом левого протеста в области? Общаюсь с товарищами — настоящими коммунистами, которые находятся в явном замешательстве. Некоторые, видя такое откровенное предательство, выходят из партии сами. Выходят из партии даже целыми партийными отделениями! Когда такое было? – вопрошает популярный в Северодвинске политик и общественный деятель.

По мнению Илюхина, смена регионального руководителя партии в Поморье Александра Новикова на Александра Гревцова так ничего и не поменяла — развал продолжается и стал еще более очевиден. Перспектива создания новой левой, действительно оппозиционной партии в сегодняшних реалиях весьма сомнительна. Лекарства нет?

Полностью публикацию «Что не так с КПРФ» читайте здесь.

(на фото из архива kprf-arh.ru: меняем Новикова на Гревцова)

15 октябрь 10:17 | : Политика / Скандалы

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