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Избирком Архангельской области не удовлетворил Сергея Илюхина

Горячая пора наступила в уравновешенном в обычные дни Северодвинске… не за горами выборы.

Известный в городе оппозиционер и участник разнообразных протестных акций Сергей Илюхин подал жалобу в региональный избирком на действия своего конкурента по 2 (Ягринскому) одномандатному избирательному округу Владимира Сухарева (ЛДПР).

Илюхин углядел недобросовестную агитацию в поздравительных адресах следующего содержания, попавших в почтовые ящики потенциальных избирателей: «Флоту России – слава. С днем рождения, любимый Северодвинск! С Днем Военно-Морского Флота! Команда Владимира Сухарева. Владимир Сухарев».

Избирательной комиссией Архангельской области проведена проверка изложенных в жалобе доводов, представленных материалов и пояснений. Вывод: листовки были расклеены и вложены в почтовые ящики в рамках исполнения полномочий депутата Архангельского областного Собрания депутатов, коим в настоящий момент является Сухарев.

В удовлетворение жалобы Илюхину отказано.

12 август 13:45 | : Политика

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