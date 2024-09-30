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«Таких больше не будет». Мезень отдает долг памяти Сергею Эммануилову

Как мы сообщали ранее, сегодня в Архангельске ушел из жизни Сергей Эммануилов. 

Человек, чья профессиональная жизнь, как бы, разделилась на две части – медицину и политику. Состоявшийся доктор, главврач, позже директор профильного департамента в администрации Архангельской области, он с 2009 года входил во фракцию «Единая Россия» регионального парламента. Какой комитет он там возглавлял, нетрудно догадаться, жизнь на стыке двух призваний.

В его одномандатный округ входили три отдаленные территории – Лешуконь, Пинега, Мезень, как раз под его активность. Соответственно, в последней его знали больше как политика, представляющего, а иногда и бьющегося на сессиях за интересы жителей Мезени. Кем такого заменить?

Слова горя и боли по утрате в телефонном разговоре с нашей редакцией высказал глава Мезенского округа Валерий Авдеев:

- Шок, просто шок. Для такого мужчины… северного мужика в лучшем значении… 72 года – это не возраст. Знаем, были какие-то проблемы со здоровьем, но ничего не предвещало катастрофического исхода. С его-то энергией и жаждой деятельности. Его здесь в лицо знали буквально все, в любом медвежьем углу успел побывать и не по одному разу, несмотря на любую труднодоступность.

С Сергеем Дмитриевичем наш округ потерял настоящее мужское плечо, которое он всегда был готов подставить. По способности идти вперёд, добиваться своей цели, мы между собой сравнивали его с семгой, идущей на нерест, это очень по-мезенски. Эммануилов был во всех смыслах нашим человеком, и совершенно неважно, где он родился.

Таких, увы, больше не будет, один за другим уходит поколение, добившееся успеха при одном социальном строе, и не растерявшее себя при другом. А это, как ни крути, знак качества. Будем помнить и продолжать вместе начатое…

Как стало известно нашей редакции, большинство жителей Мезенского округа присоединяются к словам своего главы.

19 октябрь 21:20 | : Горячая тема / Будни

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