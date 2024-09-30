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Поморье скорбит. Не стало Сергея Эммануилова

Сегодня на 73-м году ушел из жизни видный региональный политик и врач Сергей Эммануилов

 Сергей Дмитриевич всю свою жизнь посвятил медицине. В 1980 году он окончил Архангельский государственный медицинский институт, после работал хирургом в Киземской, а затем в Котласской больнице, которую позже возглавил.

 На протяжении 18 лет Сергей Эммануилов руководил департаментом здравоохранения администрации Архангельской области. С 2009 года занимался депутатской деятельностью, был председателем комитета Архангельского областного Собрания депутатов по социальной политике и здравоохранению.

 Сергей Дмитриевич запомнится неравнодушным, чутким к проблемам медицины и людей, живущих на севере. Он старался общаться лично с жителями области, где бы они не находились. Искренне переживал и старался помочь в решении вопросов. Всегда ставил в приоритет благополучие пациента.

 Редакция нашего издания присоединяется к соболезнованиям родным и близким Сергея Дмитриевича Эммануилова.

19 октябрь 11:47 | : Будни

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